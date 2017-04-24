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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

Власти не согласовали «Монстрацию» в Екатеринбурге из-за ошибок в заявке

Власти не согласовали «Монстрацию» в Екатеринбурге из-за ошибок в заявке

Первомай в Екатеринбурге впервые за четыре года пройдет без шуточного молодежного шествия «Монстрация». Как сообщил NDNews.ru начальник профильного отдела министерства общественной безопасности Олег Малишевский, заявка на проведение акции не была согласована из-за нарушений требований к оформлению. Новое заявление для «Монстрации» подавать уже поздно, поскольку завтра состоится совещание по согласованию всех шествий на 1 Мая.

Напомним, в этом году заявку на проведение «Монстрации» в Екатеринбурге подавал горожанин Александр Семухин. Он сообщал, что маршрут шествия будет немного изменен: участники должны были пойти от Ельцин-центра вдоль по набережной, а затем через центр города на привычную площадку за ТЦ «Гринвич». Предполагалось, что молодежная акция соберет около 400 участников.

Как рассказал NDNews.ru сам Александр Семухин, в минувшую пятницу ему звонили из министерства общественной безопасности и обещали выслать какие-то документы, но с тех пор никаких новых сообщений от ведомства не было.

Напомним, «Монстрация» является альтернативным и неполитическим первомайским шествием с абсурдными лозунгами. Акция зародилась в Новосибирске и быстро стала популярной во всей России. В Екатеринбурге «Монстрация» проводилась с 2013 года и неизменно собирала несколько сотен участников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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