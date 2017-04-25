Куйвашева, Ройзмана и Шептия просят возглавить «молодежный балаган» / Альтернативой Монстрации может стать «Синий кит»

Публикации за 25.04.17

В Екатеринбурге оказалась под угрозой срыва пятая Монстрация – шуточное первомайское шествие с дурацкими лозунгами, в котором с удовольствием принимали участие подростки. Однако из-за изменений в законодательстве и смены организатора шествия заявка, судя по всему, была подана неправильно, поэтому, скорее всего, Монстрация не состоится. Заявители обратились к Куйвашеву, а также к Ройзману и Шептию, чтобы те «взяли на поруки» молодежь и разрешили акцию.

Автором письма стал екатеринбуржец Александр Семухин. Именно он подавал заявку на проведение пятой Монстрации. Причем делал он это впервые – в прошлые годы у акции были другие организаторы, например, в 2016-м ее проводил журналист Семен Чирков. Ранее никаких проблем с заявками не возникало, однако на сей раз заявителю пришло уведомление об отказе в проведении акции, т.к. его заявка была составлена неправильно.

Как уже писал в прошлом году NDNews.ru, такой вариант развития событий можно было предугадать – минувшим летом, например, по той же причине сорвался традиционный зомби-парад. Из-за смены некоторых пунктов в законодательстве, о чем подробно рассказывало наше агентство, за бывшим департаментом, а ныне министерством общественной безопасности Свердловской области остались только полномочия по приему заявок о политических акциях. Например, заявку на проведение шествия в поддержку президента Владимира Путина нужно подавать именно в министерство. А все мероприятия развлекательного характера передали в подчинение мэрии. Например, парад мыльных пузырей организаторы должны согласовывать в администрации города, а не с областными властями.

Тем не менее, заявитель Монстрации г-н Семухин подал заявление в министерство, а не в администрацию города. Как пояснил он сам корреспонденту NDNews.ru, сегодня его ждут в ведомстве для беседы. Мужчина попытается «на коленях прощение вымолить» (так он написал в Facebook), чтобы власти все же одобрили заявку, однако шансы крайне малы – во-первых, потому что это не то ведомство, куда надо было сдавать документы, во-вторых, потому что на новую заявку времени нет, уведомления подаются за 10 дней до мероприятия, а до Первомая осталось меньше недели.

В качестве жеста отчаяния г-н Семухин написал обращения на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, а также руководителя СРО ЕР Виктора Шептия. В письме, которое есть в распоряжении редакции NDNews.ru, он рассказывает о том, что Монстрация уже стала доброй традицией (шествие проводится с 2013 года), что всегда она проходила организованно. Также автор приводит путаное объяснение того, почему он неправильно оформил заявку, ссылаясь на постановление правительства региона №333, на изменения в областной закон «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий» и другие нормативно-правовые акты. «Соблюсти все условия, которые прописаны в № 333-ПП, можно только обладая доступом к финансовым ресурсам Госдепа США. Соответственно, юридически последним шансом организовать Монстрацию-2017 остался ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Получается, что уральские законотворцы сами провоцируют политизацию изначально аполитичного мероприятия. Это может стать причиной смерти Монстрации, как явления культуры, которое не имеет аналогов в мире. Теперь лишь разработка и публичное обсуждение проекта закона «О дебильных шествиях» позволит привести здравый смысл в соответствие с требованиями закона, – пишет Александр Семухин. – Монстрация была последним мероприятием, которое целиком и полностью организовывалось и проводилось исключительно силами самих школьников, студентов и рабочей молодёжи. Сейчас самым массовым молодёжным мероприятием в регионе рискует стать игра «Синий кит». В ведении муниципалитета находятся культурно-массовые мероприятия. Их цели изначально неполитические, но по № 68-ОЗ, уведомление об их согласовании в Екатеринбурге передаются в Министерство общественной безопасности Свердловской области, которое руководствуется никаким не № 333-ПП, а 54-ФЗ! Три нормативных акта не дополняют, а взаимоисключают друг друга».

В конце обращения заявитель Монстрации просит стать Куйвашева, Ройзмана или Шептия «поручителем за нас перед министерством общественной безопасности». «Ведь если молодёжный балаган таки будет, отчего же его не возглавить?» – заключает автор.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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