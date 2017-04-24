«Газпром» отдал подряды на 8 млрд микрокомпании из 5 человек / «Это «прокладка» для кого-то, кто не хочет светиться»

Публикации за 24.04.17

Микрокомпания с уставным капиталом в 150 тысяч смогла получить подряды от «Газпрома» на строительство газопровода «Сила Сибири» на суммы около 8 млрд рублей. Победитель торгов имеет в штате не более 5 человек, а ее гендиректор ранее занимался организацией доставки пенсии. Эксперты считают, что налицо передача крупного контракта фирме-«прокладке».

ООО «Интер менеджмент» получила 34 подряда от «Газпрома» на строительство экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири». Общая сумма по контрактам – 7,85 млрд рублей. Как сообщает «Интерфакс», каждый из контрактов не превышает 400 млн рублей, работы касаются устройства временных технологических проездов, технологических площадок, полигонов ТБ и ПО, воздушных линий электропередачи, а также дом линейного обходчика и устройство посадочной площадки для вертолетов. При этом единственным конкурентом «Интер менеджмента» на публичных торгах была московская компания ООО «ТЭКсвязьинжиниринг». Но на некоторые из выигранных «Интер менеджментом» закупок заявлялся только он один.

О компании, которая получит почти 8 млрд, известно немногое. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», она зарегистрирована в Москве в августе 2016 года с уставным капиталом в 150 тыс. рублей, в ней работает не более 5 человек. Компания принадлежит гендиректору Сергею Самарину, который был совладельцем уже ликвидированной компании ООО «Север строй инжиниринг» из города Нижневартовска, а также директором муниципального учреждения «Доставка пенсий» в том же Нижневартовске.

Такой несколько несоответствующий масштабам работ подрядчик вызвал вопросы. «Это не первый раз. «Газпром» уже высказывал свое предпочтение компаниям, у которых не было никакого опыта в предложенных работах. Насколько я помню, одна из компаний тоже до этого выиграла большой контракт на строительные работы в рамках проекта «Сила Сибири», компания, которая до этого занималась развозкой пиццы по небольшому областному городу. Никаких законных оснований на выбор такого подрядчика у «Газпрома», конечно, нет, поскольку такие компании не могут доказать свою компетентность и, в принципе, не должны проходить даже первичный предквалификационный выбор для участия в подобных конкурсах. Единственное объяснение – это то, что такие компании являются «прокладками» или «ширмами» для кого-то, кто не хочет светиться. Судя по всему, у «Газпрома» опять на производство таких крупных работ будут очень знакомые подрядчики, компании, у которых владельцы – господа Тимченко, Ротенберг и так далее, а формально эту компанию будет представлять эта «прокладка», – прокомментировал Bfm.ru партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин. О подозрительной «склонности» «Газпрома» раздавать миллиардные контракты микропредприятиям ранее писал журнал Forbes. «Теперь у «Газпрома» появились совсем уж экзотические, на первый взгляд, желания – отдавать заказы неизвестным или малоизвестным компаниям. Предприятие Евгения Лавриненко «Томскпромтранс» с пятью сотрудниками получило 40 подрядов на 8 млрд рублей на строительство объектов «Силы Сибири», – писало издание в своем рейтинге «Короли госзаказа – 2017».

Впрочем, по мнению зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, в такой ситуации «виноват» не «Газпром», а законы о госзакупках. «Я знаю, что есть программа поддержки малого бизнеса, и «Газпром» и любые монополии должны, по-моему, до 15% всех подрядов отдать малому бизнесу. Вот и все, эта программа реализуется. Если компания соответствует предъявляемым критериям, неважно какой объем, у «Газпрома» нет оснований отклонять. Понятно, что малый бизнес не будет сам делать работы, будет кого-то нанимать. Мы же настояли на том, чтобы 15% всех подрядов отдавать. Очевидно, вот и отдают», – цитирует Bfm.ru парламентария.

Кстати, корреспонденты радиостанции дозвонились до ООО «Интер менеджмент». По телефону ответил некий мужчина, представившийся Александром. Должность он не уточнил и ничего пояснить по поводу столь удачного для микрофирмы подряда объяснять не стал, попросив направить официальный запрос, от устных комментариев он отказался, потому что «очень большой поток информации и просто некогда».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.04.17

ФАС поддержит бюджет Свердловской области за счет пьющих граждан. / Следователи ищут других жертв маньяка из Екатеринбурга, убившего Ирину Вахрушеву. / Арбитра скандального матча «Зенит» – «Урал» отстранили от следующей игры. Чтобы дать ему «психологически отдохнуть». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»