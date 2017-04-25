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Публикации за 25.04.17

Начальником областного Управления автомобильных дорог стал «тагильчанин» Данилов
Фото – департамент информполитики губернатора Свердловской области

Начальником областного Управления автомобильных дорог стал «тагильчанин» Данилов

Врио губернатора Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства о назначении на должность начальника ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области Вячеслава Данилова.

Как сообщают в ДИПе, Вячеслав Данилов родился в 1976 году. В 2000-2008 годах работал на ОАО «НТМК», где прошел путь от слесаря по ремонту металлургического оборудования до заместителя начальника управления технического контроля по сталеплавильному производству. В 2008 году был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. В этом же году возглавил аппарат администрации Нижнего Тагила. С 2010 по 2012 год занимал пост заместителя главы администрации.

В декабре 2012 года перешёл на работу в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» на должность заместителя начальника. С марта 2017 года исполнял обязанности начальника ведомства.

Как уже сообщал NDNews.ru, ранее : следователи четвертого следственного управления ГСУ СКР встречались со многими тагильскими чиновниками (в их числе – бывший мэр Валентина Исаева, Вячеслав Данилов и экс-начальник Службы заказчика городского хозяйства Федор Евтухов). «Тагильский след» в уголовном деле экс-министра является основным, поскольку в 2012 году тогда еще губернатор Свердловской области Александр Мишарин распорядился направить Нижнему Тагилу порядка 400 млн рублей на ремонт дорог, а контроль над этим процессом возложил на Сидоренко.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 25.04.17

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