Екатеринбургские депутаты отказались принимать «технические» правки о публичных слушаниях

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Гордума Екатеринбурга не стала отменять обязательные публичные слушания при внесении изменений в устав города. Сегодня депутаты в очередной раз отклонили проект, который предлагает корректировку муниципального документа в соответствии с федеральным законом №131. Представитель прокуратуры в думе не исключил, что будет подан протест на данное решение ЕГД, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, вопрос о корректировке положения «О публичных слушаниях» несколько раз рассматривался в профильной комиссии и с большим трудом был вынесен на думу. Согласно предлагаемым поправкам, изменения в устав города могут быть внесены без публичных слушаний, если они дословно цитируют федеральные и региональные законы. Автор инициативы депутат Александр Смолин и юристы городской думы убеждали депутатов в том, что поправки носят технический характер и не повлекут за собой никаких последствий.

«Это не запрет на проведение публичных слушаний, а возможность не выносить изменения на обсуждения в отдельных случаях. Но таких случаев точного соответствия с федеральными законами практически не бывает. Закон распространяется на всю страну, а нам в документах нужно прописывать «Свердловская область» – и вот уже несоответствие. С 2006 года в Екатеринбурге не было ни одного случая, чтобы поправки в устав вносились без обсуждения на публичных слушаниях», – пояснила начальник юридического управления гордумы Эльвира Макарова.

Тем не менее, противники изменений вновь высказали свои опасения. Константин Киселев и Дмитрий Головин заявили, что поправки в соответствии с ФЗ принимать необязательно, если эта норма уже прописана в городском уставе. Эдуард Мансуров напомнил, что разрешение не обсуждать точные формулировки федеральных законов может ударить по самостоятельности местного самоуправления. «Нам говорят: вы не волнуйтесь, публичные слушания в любом случае будут проводиться. Так зачем нам надо принимать это положение?» – задался вопросом коммунист. Впрочем, часть депутатов посчитали, что их коллеги драматизируют ситуацию и создают шум на пустом месте. «Непонятно, зачем мы цепляемся за технический вопрос. Никаких подводных камней в этих поправках не существует», – посетовал Дмитрий Сергин.

Однако для утверждения «технических» поправок в думе не хватило несколько голосов. Большинство народных избранников воздержались от принятия решения, в том числе глава города Евгений Ройзман. Представитель прокуратуры в ЕГД напомнил депутатам, что они должны приводить муниципальные документы в соответствии с федеральными законами, иначе прокуратура может подать протест.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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