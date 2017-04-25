Вместо штрафов – молчание: в гордуме Екатеринбурга нашли способ наказания депутатов-прогульщиков

Публикации за 25.04.17

Екатеринбургские депутаты, которые пропускают без уважительных причин заседания профильных комиссий, больше не смогут задавать вопросы и выступать на пленарных заседаниях городской думы. При этом у «прогульщиков» сохраняется право голоса. За соответствующие поправки в регламент ЕГД сегодня проголосовало большинство народных избранников, передает корреспондент NDNews.ru.

Автором инициативы стал вице-спикер Виктор Тестов. По его предложению, каждый депутат, который не сможет присутствовать на собрании думской комиссии, где он числится в составе, обязан предупреждать об этом председателя комиссии любым доступным способом. При этом уважительными причинами для отсутствия парламентария считаются болезнь, командировка, производственная необходимость, отпуск по основному месту работы, болезнь или смерть близкого родственника.

В том случае, если депутат игнорирует свою обязанность посещать комиссии, он лишается права слова на основных заседаниях городской думы в той части повестки, которую он пропустил. «Иначе получится, что мы на думе заново рассматриваем вопрос, который уже заслушала комиссия, и теряем время», – заметил Виктор Тестов.

Депутаты в целом поддержали идею вице-спикера, предложив лишь небольшие корректировки. Так, теперь в решении профильных комиссий думы будут указываться фамилии депутатов-прогульщиков. Кроме того, уважительную причину своего отсутствия депутат должен подтверждать справкой или другим документом.

Добавим, что ранее Виктор Тестов предлагал урезать компенсацию депутатских расходов для тех народных избранников, которые в течение долгого времени не посещают думу. Профильная комиссия после прений отправила проект на доработку, но к вопросу денежных штрафов за нарушение дисциплины депутаты готовы вернуться уже в мае.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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