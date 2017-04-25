Волонтеры «Бессмертного полка» устроили песенный флешмоб на вокзале (ВИДЕО)

Публикации за 25.04.17

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Сегодня в 14:00 в одном из залов ожидания железнодорожного вокзала Екатеринбурга несколько активистов «Бессмертного полка» начали петь знаменитую песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Через несколько минут известные всей стране строки подхватили пассажиры.

Особенностью флешмоба является то, что основной состав его участников – пожилые люди, отметил координатор движения «Бессмертный полк России» в Екатеринбурге Валерий Басай.

«Принято считать, что такой формат мероприятия чаще всего использует молодежь, поэтому участие во флешмобе бабушек и дедушек стало для горожан настоящим сюрпризом», – отметил активист.

Трогательный флешмоб и интервью с участниками смотрите на видео NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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