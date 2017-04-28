«Бессмертный полк» устроил уличный концерт в центре города (ВИДЕО)

Публикации за 28.04.17

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Пожилые волонтеры «Бессмертного полка» показали на улице Вайнера спектакль «Ушла война – осталась память».

Пенсионеры, многие из которых занимаются в любительском театре, представили публике стихи о Родине, войне и любви, которая побеждает все невзгоды. Под аккомпанемент гитары бабушки исполнили такие известные песни, как «Солнечный круг», «Уральская рябинушка», «Нам нужна одна победа» и закружили в вальсе прохожих.

Как реагировали горожане на перформанс – смотрите на видео NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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