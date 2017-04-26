Единороссы поздравили хлебокомбинат «Смак» с юбилеем и пожелали поскорее съехать

Публикации за 26.04.17

Депутаты-единороссы из комитета заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды поздравили старейший в области хлебокомбинат «Смак» с 90-летием, чтобы тут же перейти к теме выноса предприятия из центра Екатеринбурга.

Как напомнили в пресс-службе СРО ЕР, рядом ведется застройка жилого квартала, и парламентарии выразили мнение, что при переносе производственных мощностей предприятие не должно пострадать. «Мы понимаем, что данное предприятие должно сохраниться. Более того, есть перспектива расширения производства, и вместо нынешних 570 человек предприятие сможет обеспечить работой 700-800 человек. Главное, чтобы учитывались интересы и застройщика, и нас, жителей, так как мы привыкли к продукции нашего любимого комбината», – отметил председатель комитета, член фракции «Единая Россия» Сергей Никонов.

Напомним, Русская медная компания и ООО «ИнвестСтройУрал» планируют построить на бывшей территории завода «Уралтрансмаш», примыкающей к «Смаку», жилой комплекс почти на 10 тысяч жителей. Представители хлебокомбината «Смак», примыкающего к участку, ранее заявили, что не намерены съезжать, если в этом не будет «экономической целесообразности для предприятия». По словам представителя РМК Владимира Пузанкова, владельцу «Смака» Владилену Фуфарову уже предложено на выбор несколько площадок, и переезд хлебокомбината – вопрос примерно пяти лет. Однако в марте на градсовете при губернаторе прозвучало настойчивое пожелание ускорить этот процесс. Дело в том, что без выноса «Смака» невозможно открыть т.н. Мельковский проезд, который станет транзитным путем сквозь микрорайон с выездом на улицы Мамина-Сибиряка и Свердлова. Пока он не будет открыт, единственный въезд в квартал будет с улицы Азина – достаточно тесной. Гаишники и местные жители боятся, что это приведет к транспортному коллапсу.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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