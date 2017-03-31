Куйвашев одобрил застройку квартала Уралтрансмаша против воли горожан (ФОТО) / Школ и детсадов не хватает, а транспортный вопрос не решен

Публикации за 31.03.17

Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе сегодня одобрил проект планировки квартала на месте бывшей промзоны Уралтрансмаша. Участники совещания обратили внимание на явную нехватку мест в будущих детских учреждениях, а также на риск полного транспортного коллапса в этом микрорайоне, но губернатор Евгений Куйвашев решил, что будет достаточно обозначить в протоколе необходимость вернуться к этим вопросам.

Напомним, Русская медная компания и ООО «ИнвестСтройУрал» планируют построить на бывшей территории завода «Уралтрансмаш» жилой комплекс почти на 10 тысяч жителей. Как уже сообщал NDNews.ru, 21 февраля в ДКЖ прошли публичные слушания по этому проекту, и местные жители проголосовали против. Обитатели улиц Свердлова, Азина и Шевченко боятся, что их дворы превратятся в парковки для новоселов, «фамильные» гаражи будут снесены. Кроме того, представители примыкающего к участку хлебокомбината «Смак» ранее заявили, что не намерены съезжать, если в этом не будет «экономической целесообразности для предприятия».

Сергей Алейников

Представлявший проект архитектор Сергей Алейников уделил «гаражному» вопросу серьезное внимание. Он посетовал, что у горожан на слушаниях был только один аргумент: «Мой отец тут машину хранил, я храню, и мой сын будет хранить». «А там стоят железные развалюхи. Если зайти с улицы Свердлова во дворы – то там нет ничего хорошего!» – заявил он. Тем не менее, представитель застройщика Владимир Пузанков после заседания заверил журналистов, что, хотя речь идет о целой тысяче гаражей, «посягать на собственность граждан никто не собирается». «Будем выкупать в любом случае», – сообщил Пузанков, не сказав, впрочем, о каких суммах идет речь.

Владимир Пузанков

Но самой крупной статьей расходов для медников станет приобретение новой промплощадки для хлебокомбината «Смак». По словам Владимира Пузанкова, владельцу «Смака» Владилену Фуфарову уже предложено на выбор несколько площадок, и переезд хлебокомбината – вопрос примерно пяти лет. Однако на градсовете прозвучало настойчивое пожелание ускорить этот процесс. Дело в том, что без выноса «Смака» невозможно открыть т.н. Мельковский проезд, который станет транзитным путем сквозь микрорайон с выездом на улицы Мамина-Сибиряка и Свердлова. Пока он не будет открыт, единственный въезд в квартал будет с улицы Азина – и без того неширокой. И сити-менеджер Александр Якоб, и вице-губернатор по инфраструктуре Сергей Швиндт, и главный гаишник области Юрий Демин заявили, что уже после строительства первой очереди квартала (на плане обозначена красным и оранжевым цветами) движение по Азина будет парализовано. Поэтому, заявили члены совета, выезд на Мамина-Сибиряка и Свердлова необходимо открыть как можно скорее, а значит, надо как можно быстрее договориться со «Смаком» о его переезде. Если бы не этот фактор, к земле хлебокомбината застройщик бы подошел в последнюю очередь (на проекте эта территория обозначена темно-синим цветом). Впрочем, добавил Якоб, не факт, что и это поможет – улица Мамина-Сибиряка односторонняя и не слишком широкая.

Еще одна проблема, на которую, обратил внимание Александр Якоб – количество запланированных мест в школах. По предварительным подсчетам, микрорайону необходимо будет 1079 мест в школах. Застройщик обещает за свой счет реконструировать и расширить расположенную неподалеку школу № 75 с 500 до 1000 мест, но, по мнению сити-менеджера, этого будет недостаточно, потому что эта школа уже укомплектована детьми, живущими в старых домах. Попытки застройщика и автора проекта настаивать на том, что поблизости есть другие школы – например, школа № 30 и гимназия № 104 – Якоба тоже не убедили. «Все они переполнены, туда очередь стоит!» – подчеркнул сити-менеджер.

Выслушав все мнения, Евгений Куйвашев сделал вывод, что несмотря ни на что проект ему все равно нравится. «Реновация старой застройки – это всегда очень сложно. А это очень интересный проект, почти такой же, как у Сергея Семеновича с его реновацией «хрущевок», – помянул он своего давнего покровителя Сергея Собянина и постановил проект утвердить с оговорками о необходимости решить обозначенные участниками совета задачи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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