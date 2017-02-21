«Вы нас замуруете!» – скандал на слушаниях по проекту застройки РМК почти перерос в стихийный митинг (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 21.02.17

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Планы ООО «ИнвестСтройУрал» и «Русской медной компании» построить на бывшей территории завода «Уралтрансмаш» жилой комплекс почти на 10 тысяч жителей оказался под угрозой: участники публичных слушаний, состоявшихся сегодня в ДКЖ, высказались резко против. Жители улицы Свердлова боятся того, что их дворы превратятся в парковки для новоселов, «фамильные» гаражи будут снесены, а представители примыкающего к участку хлебокомбината «СМАК» заявили, что не намерены съезжать, если в этом не будет «экономической целесообразности для предприятия».

Одним из первых на слушаниях выступил директор ООО «ИнвестСтройУрал» Михаил Ивлев. Он сообщил, что Уралтрансмаш прекратил производственную деятельность на этой площадке около 10 лет назад, а в 2016 году земля перешла в собственность застройщика. Участок находится в непростом окружении. Во-первых, по периметру участка стоят сотни гаражей, построенных в 1960-х годах, которые застройщику придется выкупать у владельцев. Во-вторых, на территории находится объект культурного наследия – «Механический завод Ятеса» середины XIX века. В-третьих, в зону перспективной застройки попадает хлебокомбинат «СМАК», который не слишком настроен на переезд. Ивлев попытался успокоить хлебопеков, заявив, что «туда мы подойдём в последнюю очередь, и за это время найдётся какое-то компромиссное решение», но управляющий «СМАКа» Владилен Фуфаров подчеркнул, что намерен отстаивать свои интересы. «СМАК» тут работает уже 90 лет. У нас крупнейший хлебозавод в области, который закрывает 40% потребностей Екатеринбурга. Очень много средств было вложено в развитие предприятия, за последние пять лет – около 800 млн руб инвестиций. Поэтому никаких планов переноса производства до этого проекта у нас не было, – заявил Фуфаров. – Мы готовы пойти навстречу застройщику и рассмотреть варианты переноса комбината, но с условием: чтобы наши интересы учли. Чтобы на новом месте предприятие могло работать не менее успешно, чем сейчас, а все издержки по переезду должны быть нам компенсированы – либо деньгами либо имуществом».

Председатель слушаний Николай Медведев на это возразил, что вопрос выноса «СМАКа» и гаражей – дело далекой перспективы, но следует учесть, что в соответствии с Генпланом города до 2025 года, и гаражи, и производство с этой территории должны исчезнуть, уступив место жилой застройке. «Утверждение проекта не означает автоматом снос. Этот вопрос будет поднят, если найдется инвестор, который решит развивать территорию. Хлебокомбинат как работал, так и будет работать, пока его руководители сами не примут решение о закрытии производства, как это сделал Уралтрансмаш. Может быть, само руководство так решит», – предположил он.

Напомним, не далее как вчера в Екатеринбурге был презентован прогноз социально-экономического развития города до 2035 года. Эксперты института экономики УрО РАН раскритиковали тренд последних лет по выносу предприятий из центра Екатеринбурга и заявили, что будут убеждать мэрию отказаться от этого курса. Пока, как видно, голос ученых не услышан.

Еще с большим накалом прошло обсуждение вопроса о гаражах и транспортной ситуации в целом. Местный житель Максим Каунов, представлявший сообщество владельцев гаражей, разгромил проект в пух и прах. «Люди пользуются гаражами для хранения своих машин в соответствии с проектом застройки 1960 года. В этом районе люди живут династиями, все друг друга знают. Деды жили, отцы жили, теперь мы живем, потом дети наши будут жить. А вы хотите, чтобы мы согласились на вынос наших гаражей. Кроме того, жители нового района будут выезжать на улицу Свердлова через наши дворы. Прирост населения у вас указан – 9344 человека, это в четыре раза больше, чем живет здесь сейчас. Как мы будем попадать домой? Улица Азина уже сейчас колом стоит, приходится ездить по встречке, рискуя правами. Потом, у вас в презентации изображены 8-этажные дома. А в документах на сайте минстроя речь идет об этажности до 35 этажей! Где будут ставить машины все эти люди? Очереди в поликлинике тоже умножаем в три раза – у вас по проекту поликлиники не предусмотрено. Расширение дорог в этом месте невозможно. Вы должны нести социальную нагрузку. А по вашему проекту вы от дворов ничего не оставите. Если на человека весом 80 кг положить груз 240 кг, он его раздавит!», – заявил горожанин, речь которого встретили бурными аплодисментами.

Он также рассказал, что у них с соседями есть предложение к главе РМК Игорю Алтушкину, который недавно был награжден Орденом Дружбы: чтобы оставить о себе среди населения добрую память, отказаться от планов на строительство жилого комплекса и возвести в этом месте новый спортивный центр с парком для всего города. Дальнейшее обсуждение фактически переросло в стихийный митинг: люди выкрикивали вопросы с мест, не обращая внимания на замечания председателя, а один из горожан даже сообщил с места, что проект мог придумать только идиот. Несдержанного гражданина выпроводили из зала. Не до конца понятным оказался момент с возможным строительством высотной гостиницы во дворе домов на Свердлова 2 – 4. По данным горожан, дело это практически решенное, однако представители застройщика заявили, что они как раз против. Но сделать ничего не могут, так как крошечную часть участка выкупила какая-то московская фирма.

Голосование тоже не обошлось без скандала. Противники проекта обвинили счетную комиссию в том, что она пыталась смешать карточки людей, проголосовавших «за» и «против». Переголосовать не удалось: существенная часть участников покинула зал сразу после голосования. Был озвучен результат: 71 голос за, 100 против, 19 – воздержались. Куда под шумок «ушли» еще 62 голоса, выяснить не удалось. Теперь судьба проекта будет зависеть от министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, которому отправят протокол публичных слушаний.

Отметим, что проект застройки «Уралтрансмаша» – не первая затея РМК, которая сталкивается с ожесточенным сопротивлением екатеринбуржцев. Ранее сообщалось, что Игорь Алтушкин станет одним из главных спонсоров неоднозначного «Храма-на-пруду». В январе Уральский союз экскурсоводов и гидов обратился к Алтушкину и его «коллеге» Андрею Козицыну с просьбой отказаться от идеи застройки пруда, но ответа не последовало.

ФОТО проекта – с сайта Минстроя.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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