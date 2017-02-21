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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

«Вы нас замуруете!» – скандал на слушаниях по проекту застройки РМК почти перерос в стихийный митинг (ФОТО, ВИДЕО)

«Вы нас замуруете!» – скандал на слушаниях по проекту застройки РМК почти перерос в стихийный митинг (ФОТО, ВИДЕО)

Планы ООО «ИнвестСтройУрал» и «Русской медной компании» построить на бывшей территории завода «Уралтрансмаш» жилой комплекс почти на 10 тысяч жителей оказался под угрозой: участники публичных слушаний, состоявшихся сегодня в ДКЖ, высказались резко против. Жители улицы Свердлова боятся того, что их дворы превратятся в парковки для новоселов, «фамильные» гаражи будут снесены, а представители примыкающего к участку хлебокомбината «СМАК» заявили, что не намерены съезжать, если в этом не будет «экономической целесообразности для предприятия».

Новый День: ''Вы нас замуруете!'' – скандал на слушаниях по проекту застройки РМК почти перерос в стихийный митинг (ФОТО, ВИДЕО)

Одним из первых на слушаниях выступил директор ООО «ИнвестСтройУрал» Михаил Ивлев. Он сообщил, что Уралтрансмаш прекратил производственную деятельность на этой площадке около 10 лет назад, а в 2016 году земля перешла в собственность застройщика. Участок находится в непростом окружении. Во-первых, по периметру участка стоят сотни гаражей, построенных в 1960-х годах, которые застройщику придется выкупать у владельцев. Во-вторых, на территории находится объект культурного наследия – «Механический завод Ятеса» середины XIX века. В-третьих, в зону перспективной застройки попадает хлебокомбинат «СМАК», который не слишком настроен на переезд. Ивлев попытался успокоить хлебопеков, заявив, что «туда мы подойдём в последнюю очередь, и за это время найдётся какое-то компромиссное решение», но управляющий «СМАКа» Владилен Фуфаров подчеркнул, что намерен отстаивать свои интересы. «СМАК» тут работает уже 90 лет. У нас крупнейший хлебозавод в области, который закрывает 40% потребностей Екатеринбурга. Очень много средств было вложено в развитие предприятия, за последние пять лет – около 800 млн руб инвестиций. Поэтому никаких планов переноса производства до этого проекта у нас не было, – заявил Фуфаров. – Мы готовы пойти навстречу застройщику и рассмотреть варианты переноса комбината, но с условием: чтобы наши интересы учли. Чтобы на новом месте предприятие могло работать не менее успешно, чем сейчас, а все издержки по переезду должны быть нам компенсированы – либо деньгами либо имуществом».

Новый День: ''Вы нас замуруете!'' – скандал на слушаниях по проекту застройки РМК почти перерос в стихийный митинг (ФОТО, ВИДЕО)

Председатель слушаний Николай Медведев на это возразил, что вопрос выноса «СМАКа» и гаражей – дело далекой перспективы, но следует учесть, что в соответствии с Генпланом города до 2025 года, и гаражи, и производство с этой территории должны исчезнуть, уступив место жилой застройке. «Утверждение проекта не означает автоматом снос. Этот вопрос будет поднят, если найдется инвестор, который решит развивать территорию. Хлебокомбинат как работал, так и будет работать, пока его руководители сами не примут решение о закрытии производства, как это сделал Уралтрансмаш. Может быть, само руководство так решит», – предположил он.

Напомним, не далее как вчера в Екатеринбурге был презентован прогноз социально-экономического развития города до 2035 года. Эксперты института экономики УрО РАН и заявили, что будут убеждать мэрию отказаться от этого курса. Пока, как видно, голос ученых не услышан.

Еще с большим накалом прошло обсуждение вопроса о гаражах и транспортной ситуации в целом. Местный житель Максим Каунов, представлявший сообщество владельцев гаражей, разгромил проект в пух и прах. «Люди пользуются гаражами для хранения своих машин в соответствии с проектом застройки 1960 года. В этом районе люди живут династиями, все друг друга знают. Деды жили, отцы жили, теперь мы живем, потом дети наши будут жить. А вы хотите, чтобы мы согласились на вынос наших гаражей. Кроме того, жители нового района будут выезжать на улицу Свердлова через наши дворы. Прирост населения у вас указан – 9344 человека, это в четыре раза больше, чем живет здесь сейчас. Как мы будем попадать домой? Улица Азина уже сейчас колом стоит, приходится ездить по встречке, рискуя правами. Потом, у вас в презентации изображены 8-этажные дома. А в документах на сайте минстроя речь идет об этажности до 35 этажей! Где будут ставить машины все эти люди? Очереди в поликлинике тоже умножаем в три раза – у вас по проекту поликлиники не предусмотрено. Расширение дорог в этом месте невозможно. Вы должны нести социальную нагрузку. А по вашему проекту вы от дворов ничего не оставите. Если на человека весом 80 кг положить груз 240 кг, он его раздавит!», – заявил горожанин, речь которого встретили бурными аплодисментами.

Он также рассказал, что у них с соседями есть предложение к главе РМК Игорю Алтушкину, который недавно был награжден Орденом Дружбы: чтобы оставить о себе среди населения добрую память, отказаться от планов на строительство жилого комплекса и возвести в этом месте новый спортивный центр с парком для всего города. Дальнейшее обсуждение фактически переросло в стихийный митинг: люди выкрикивали вопросы с мест, не обращая внимания на замечания председателя, а один из горожан даже сообщил с места, что проект мог придумать только идиот. Несдержанного гражданина выпроводили из зала. Не до конца понятным оказался момент с возможным строительством высотной гостиницы во дворе домов на Свердлова 2 – 4. По данным горожан, дело это практически решенное, однако представители застройщика заявили, что они как раз против. Но сделать ничего не могут, так как крошечную часть участка выкупила какая-то московская фирма.

Голосование тоже не обошлось без скандала. Противники проекта обвинили счетную комиссию в том, что она пыталась смешать карточки людей, проголосовавших «за» и «против». Переголосовать не удалось: существенная часть участников покинула зал сразу после голосования. Был озвучен результат: 71 голос за, 100 против, 19 – воздержались. Куда под шумок «ушли» еще 62 голоса, выяснить не удалось. Теперь судьба проекта будет зависеть от министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, которому отправят протокол публичных слушаний.

Новый День: ''Вы нас замуруете!'' – скандал на слушаниях по проекту застройки РМК почти перерос в стихийный митинг (ФОТО, ВИДЕО)

Отметим, что проект застройки «Уралтрансмаша» – не первая затея РМК, которая сталкивается с ожесточенным сопротивлением екатеринбуржцев. Ранее сообщалось, что Игорь Алтушкин станет одним из главных спонсоров неоднозначного «Храма-на-пруду». В январе Уральский союз экскурсоводов и гидов , но ответа не последовало.

ФОТО проекта – с сайта Минстроя.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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