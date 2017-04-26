Двух екатеринбуржцев отправили в колонию за посылку с марихуаной из Канады

Публикации за 26.04.17

Два жителя Екатеринбурга проведут в колонии по 9 лет за посылку с незаконным содержимым. Мужчины заказали в Канаде марихуану.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении Никиты Кузнецова и Михаила Бакуна. Их признали виновными по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, в крупном размере»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере»).

В мае прошлого года Кузнецов и Бакун связались с человеком, находящимся в Канаде (его личность не установлена) и попросили переслать им марихуану. Екатеринбуржцы заплатили 60 тысяч рублей, им выслали посылку, в которой находилось более 800 г каннабиса. Посылка перешла через границу. А любители марихуаны получили сроки. Каждого из них отправили в колонии строгого режима на 9 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Екатеринбург, Апрель, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Апрель. Другие новости 26.04.17

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