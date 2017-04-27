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Публикации за 27.04.17

Актера Каменск-Уральского театра осудили на 8 лет «строгача» за распространение марихуаны (ФОТО)

Актера Каменск-Уральского театра осудили на 8 лет «строгача» за распространение марихуаны (ФОТО)

В Каменске-Уральском суд вынес приговор актеру театра «Драма номер три» Ивану Шмакову. Молодого мужчину признали виновным в распространении марихуаны и назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Коллеги считают наказание несправедливым, поскольку Иван не занимался распространением наркотиков, он их приобретал для собственного использования.

Синарский районный суд Каменска-Уральского признал Ивана Шмакова виновным в распространении марихуаны. Наказание назначено путем сложения двух эпизодов, один из которых отнесен к категории тяжких, другой – к категории особо тяжких.

Здесь и далее: фото с официального сайта театра «Драма номер три»
Здесь и далее: фото с официального сайта театра «Драма номер три»

«Актера взяли под стражу в зале суда. Обвинение построено на показаниях осужденного, отбывающего наказание за торговлю «травой», и следователя уже ликвидированного местного отдела по борьбе с наркотиками. Почти все доводы защиты были признаны необоснованными», – рассказали в пресс-службе театра «Драма номер три».

Адвокат актера намерен подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Ивана Шмакова задержали 17 марта 2016 года. Актер не появился на репетиции спектакля «Кто убил Анну?» после обеденного перерыва. Оказалось, что в этот момент его «приняли» на входе в театр оперативники службы наркоконтроля. В тот же день «трава» была обнаружена ими в кармане его брюк и в домашней мебели. Объем изъятого наркотика не превышал 5 граммов.

Новый День: Актера Каменск-Уральского театра осудили на 8 лет ''строгача'' за распространение марихуаны (ФОТО)

Как рассказали в театре, Иван Шмаков – участник боевых действий второй чеченской кампании. Впервые попробовал коноплю на передовой заставе в 1999 году как средство, подавляющее страх. По возвращении с войны он иногда пользовался «травой» как обезболивающим средством при периодической мигрени, связанной с последствиями контузии, полученной во время северо-кавказской войны.

Иван женат, воспитывает троих детей, мальчика и двух девочек, которым сейчас от 1 до 11 лет. Служит в Каменск-Уральском театре с 2008 года, занят в 25 спектаклях театрального репертуара. В мае 2016 года получил лауреатский диплом как лучший актер на областном фестивале «Браво!-2015». Звездной стала роль Сторожа в спектакле «Лодочник».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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