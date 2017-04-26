NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

Столовая УрФУ, в которой отравились студенты и сотрудники вуза, закрылась на месяц

Столовая УрФУ, в которой отравились студенты и сотрудники вуза, закрылась на месяц

В Екатеринбурге по решению суда на 30 суток приостановлена работа столовой №4 Уральского федерального университета (корпус на ул. Мира, 19) после вспышки кишечной инфекции среди студентов и сотрудников вуза.

Напомним, с 18 по 25 апреля к медикам , все они питались в данной столовой. Во время проверки пищеблока сотрудники Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения, касающиеся хранения продуктов, обработки посуды, санитарно-технического состояния кухонных помещений. У пострадавших и работников столовой был обнаружен возбудитель инфекции – норовирус.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование, в вузе проводятся противоэпидемические мероприятия, добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

Зачем нужен конфликтолог в школе, кто такие родители-потребители и почему нельзя забирать ребенка после скандала в классе. Интервью NDNews.ru (ФОТО). / Минкульт РФ потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в сносе Успенской церкви (СКАН). / Двух екатеринбуржцев отправили в колонию за посылку с марихуаной из Канады.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter