Столовая УрФУ, в которой отравились студенты и сотрудники вуза, закрылась на месяц

Публикации за 26.04.17

В Екатеринбурге по решению суда на 30 суток приостановлена работа столовой №4 Уральского федерального университета (корпус на ул. Мира, 19) после вспышки кишечной инфекции среди студентов и сотрудников вуза.

Напомним, с 18 по 25 апреля к медикам обратились 13 заболевших, все они питались в данной столовой. Во время проверки пищеблока сотрудники Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения, касающиеся хранения продуктов, обработки посуды, санитарно-технического состояния кухонных помещений. У пострадавших и работников столовой был обнаружен возбудитель инфекции – норовирус.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование, в вузе проводятся противоэпидемические мероприятия, добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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