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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

Свердловские власти предложили перенести «Монстрацию» в Екатеринбурге на 6 мая

Свердловские власти предложили перенести «Монстрацию» в Екатеринбурге на 6 мая

Министерство общественной безопасности Свердловской области предложило перенести «Монстрацию» в Екатеринбурге на 6 мая. Об этом NDNews.ru сообщил организатор акции Александр Семухин. «Я склонен согласиться, ибо лучше они нам ничего не предложат», – прокомментировал он.

Маршрут акции останется прежним – сбор участников в 14:00 у Ельцин-центра, затем монстранты пройдут по набережной Исети, через центр города на площадку за ТЦ «Гринвич». Отметим, что в случае согласования Екатеринбург станет единственным городом, где веселая пародия на первомайское шествие пройдет не в праздник Весны и Труда, а неделей позже. Сейчас в группе «Монстрации» в Екатеринбурге , нужно ли переносить шествие на другую дату.

Напомним, первая заявка на проведение «парада абсурда» 1 мая властями, поскольку организатор обратился не в то ведомство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

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