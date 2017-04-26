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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

Плач Ярославны: страховщики пожаловались, что ОСАГО приносит мало денег

Плач Ярославны: страховщики пожаловались, что ОСАГО приносит мало денег

Накануне вступления в силу поправок о натуральном возмещении ОСАГО страховщики обнародовали средние выплаты и премиальные по итогам января-марта этого года. Им не нравится, что в среднем премии выше выплат только на 3 %.

Данные об итогах работы страховых компаний опубликовали в РСА. Страховое сообщество подсчитало, что за первые три месяца этого года выплаты в среднем выросли на 21 %, а средняя премия сократилась на 1 %. При этом общие выплаты выросли на 39 %, тогда как общие сборы – только на 1 %.

«Кризисные явления сохраняются в этом сегменте страхования: уровень выплат, то есть отношение суммы выплат к собранной премии, значительно вырос по сравнению с первым кварталом прошлого года. Этот тревожный тренд «выстрелил» еще в январе и пока продолжается. В целом по итогам квартала уровень выплат составил 97%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 70%», – прокомментировал результаты президент РСА Игорь Юргенс. Другими словами, по итогам трех месяцев работы уровень премий у страховщиков оказался выше выплат всего на 3 %, а годом ранее страховщики оставались в плюсе на 30 %.

В качестве причины сложившейся ситуации Юргенс по старой доброй традиции назвал деятельность автоюристов, которые помогают автовладельцам выбивать положенные деньги из страховых (и которых страховые в ответ начали называть мошенниками). Плюс, по мнению президента РСА, неблагополучно сказалось повышение лимитов в ОСАГО в 2014-м, который максимально проявился в прошлом году (о том, что автомобилисты за один год стали платить практически в два раза больше, он умолчал).

«Страховое сообщество возлагает большие надежды на реформирование системы ОСАГО – замена денежных выплат натуральным возмещением. Однако документ вступит в силу в конце апреля и будет распространяться только на новые договоры. Соответственно, эффекта от реализации поправок в краткосрочной перспективе не ожидаем, он проявится не сразу», – добавил Юргенс.

Положительной тенденцией марта стал прирост числа заключенных договоров ОСАГО. По отношению к марту 2016 года этот показатель вырос на 1% – до 3,428 млн договоров. При этом по отношению к февралю 2017 года прирост составил 40%. «Этот взрывной рост обусловлен несколькими факторами: сезонность, а также работа масштабных проектов по повышению доступности услуги – электронное ОСАГО и «единый агент РСА», – пояснил президент РСА.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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