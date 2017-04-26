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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

Облизбирком предложил пять кандидатов в новый состав избиркома Екатеринбурга

Облизбирком предложил пять кандидатов в новый состав избиркома Екатеринбурга

Свердловский областной избирком подготовил предложения по формированию нового состава горизбиркома Екатеринбурга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, три кандидатуры из пяти, которые предложил облизбирком, были ему рекомендованы горизбиркомом уходящего созыва. Это председатель горизбиркома Илья Захаров, заместитель председателя Руслан Дворецкий и секретарь Вадим Антошин. Кроме того, в списке бывший секретарь Кировской районной ТИК Екатеринбурга Марина Малышева и представитель Ассоциации студентов Эльдар Валиуллин.

Еще пять кандидатур выдвигают политические партии, их предложения принимаются в городскую думу до 10 мая. Утвердить новый состав комиссии планируется на заседании гордумы 23 мая.

Полномочия нынешнего состава избиркома истекают 4 июня, но, как сообщил Захаров, скорее всего, заседаний уже больше не будет – если только никто из депутатов гордумы внезапно не уйдет в досрочную отставку и ему не понадобится замена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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