В Богдановиче четвертый месяц не могут выбрать главу города

Публикации за 27.04.17

Сегодня в Богдановиче состоится заседание городской думы, на котором, вероятно, депутатам предстоит снова задуматься о том, что делать с конкурсом на замещение должности главы: он тянется с января и никак не может завершиться.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ни в городской администрации, ни в аппарате думы до сих пор не говорят, кто из претендентов прошел в следующий тур после второго этапа, который состоялся еще позавчера. При этом, по информации источников агентства, комиссия так и не смогла выбрать ни одного кандидата для прохождения в следующий тур конкурса – все девять показались недостойными.

Единственное, что пока сообщают в пресс-службе, – это то, что все девять претендентов выступили перед комиссией и горожанами со своей программой, после чего состоялось закрытое собеседование с каждым из них. Итоги собеседования держатся в секрете.

Отметим, что ситуация выглядела сложной с самого начала. Первый этап конкурса завершился еще 17 февраля, но второй был объявлен только через два месяца – 19 апреля. Как ранее заявил председатель гордумы Владимир Гребенщиков, вины муниципалов в этом не было – все члены конкурсной комиссии от думы ГО были готовы работать, они находились на местах, дело было только за «губернаторской» частью комиссии.

Добавим, что ко второму туру были допущены все девять кандидатов, подавшие документы на первый. Среди них – два бывших мэра (глава города в 2000-2012 гг. Андрей Быков и мэр города в 1996-2000 гг. Владимир Бровин), несколько муниципальных чиновников – начальник финансового управления мэрии Владимир Голованов, начальник отдела физкультуры и спорта Владимир Тришевский, замглавы администрации по ЖКХ Виталий Топорков, действующий мэр Владимир Москвин, замглавы по соцполитике Елена Жернакова, директор МУП РСУ Александр Пургин, а также ИП Станислав Любивый. По данным источников, больше шансов, чем у других – у Андрея Быкова, а вероятность того, что у власти удержится Владимир Москвин, невелика.

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 27.04.17

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