В Екатеринбурге закрыли метро от «Геологической» до «Ботанической»

Публикации за 27.04.17

В Екатеринбурге закрыли две станции метро: вагоны едут только до «Геологической». По предварительным данным, кто-то забыл сумку в вагоне на «Ботанической». Идет проверка.

Как сообщили NDNews.ru горожане, сегодня утром вагоны метро идут только до станции «Геологической». Станции «Чкаловская» и «Ботаническая» закрыты, там работают сотрудники полиции и саперы. По предварительным данным, кто-то забыл сумку в вагоне на «Ботанической». Сейчас идет проверка, не представляет ли она опасности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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