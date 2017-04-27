Метро в Екатеринбурге закрыли из-за кейса с лекциями и тетрадками

Публикации за 27.04.17

Две станции метро в Екатеринбурге сегодня пришлось закрыть из-за забытого кем-то кейса. Оказалось, внутри не было ничего опасного – только листы бумаги, лекции и тетради. Хозяин кейса пока не обращался в полицию.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге закрыли станции метро «Ботаническая» и «Чкаловская». Кто-то забыл в вагоне сумку, и полиция вместе с саперами проверяла, не опасна ли находка. Пассажиры были вынуждены добираться до места назначения наземным транспортом.

На данный момент полиция установила: в забытом кем-то на станции «Ботаническая» кейсе не было ничего опасного. Там находились бумаги, лекции, тетради и канцелярские принадлежности.

Всего пришлось эвакуировать из метро 167 пассажиров и 17 сотрудников метрополитена. Поезда не ходили в течение 45 минут.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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