Осужденный за взятку экс-чиновник Ростехнадзора получил 7 лет колонии

Публикации за 27.04.17

Свердловский областной суд ужесточил приговор бывшему начальнику межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора Александру Зубчику, осужденному за получение крупной взятки. Ранее чиновник был наказан денежным штрафом, теперь по решению высшей инстанции – отправится в колонию строгого режима на 7 лет.

Напомним, Александр Зубчик во время проверки выявил нарушения промышленной безопасности трубопровода, но получил взятку в 250 тысяч рублей за то, чтобы не включать эту информацию в акт проверки. Сотрудники ФСБ задержали чиновника сразу после получения денег.

В конце февраля 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал 60-летнего мужчину виновным по статье «Вымогательство взятки» (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ) и приговорил его к штрафу в размере 2 миллиона рублей. Но с учетом срока содержания обвиняемого под стражей сумма была сокращена до 1 миллиона рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР региона, гособвинение обжаловало данный приговор в Свердловском областном суде. Высшая инстанция пришла к выводу, что назначенное районным судом наказание не соответствует тяжести предъявленного обвинения и назначил более строгое наказание. Таким образом, Зубчик приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 10-кратной суммы взятки, то есть в размере 2,5 миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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