Кульпин: ставки по ипотеке упадут, но жилье не подешевеет

Публикации за 27.04.17

Глава Уральского филиала ВТБ24 Сергей Кульпин ожидает, что в этом году ставки по ипотеке на первичное жилье могут упасть. Однако цена на квартиры ниже, чем сейчас, уже не будет.

Сегодня на пресс-конференции управляющий уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин отметил, что в регионах УрФО растет спрос на ипотеку. За первый квартал этого года банк выдал 3400 ипотечных кредитов на сумму в 5,8 млрд рублей. Это на 6 % больше, чем было в начале прошлого года. В основном кредиты берут на уже готовое жилье – таких займов выдано 65 % против 35 % на строящееся жилье.

По мнению Кульпина, такой рост – хороший показатель, тем более что в первые три месяца прошлого года действовала программа ипотеки с господдержкой, которая «подстегивала» уральцев на оформление займа. Теперь, после закрытия господдержки, банки и застройщики ищут другие способы привлечь клиентов. «Идет активное упрощение процедур получения ипотеки, начинает работать электронный обмен данными. Банки и застройщики реализуют совместные программы, по которым ставки на жилье становятся совсем низкими, сами застройщики тоже придумывают, чем привлечь: то паркинги предлагают вместе с покупкой квартиры, то еще что-то. Я думаю, к концу года у нас будет рост выданных ипотечных кредитов на 30 %», – считает банкир. При этом он уверен: ставки по ипотеке еще могут упасть, но цены на жилье точно падать не будут. «Сами застройщики говорят, что ценам дальше падать просто некуда», – прокомментировал Кульпин.

Добавим, застройщики с конца прошлого года пугают даже не падением цен на жилье, а их ростом. К примеру, застройщики говорили, что цены пойдут в рост как только начнут вводить здания, построенные после обвала рубля. «Мы стараемся использовать все, что производится в России, но многого нет. Например, запорная арматура у нас европейская. Производство локализовано в России, но часть производится не у нас и завязана на валюте. Лифты – кабины делаются в России, а редукторы для всего мира изготавливают китайские заводы, Европа делает лифты класса «люкс». И вот когда мы все это соберем, подсчитаем, тогда цена и будет. Но то, что она поднимется – однозначно, другого варианта просто не существует. Подъем произойдет, как только начнут выходить новые дома. У нас, например, в мае будет новый дом», – комментировал ранее гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. Исполнительный директор НП СРО «Гильдия строителей Урала» Вера Белоус связывала возможный рост цен на недвижимость с поправки в ФЗ о долевом строительстве, в том числе касающиеся компенсационного фонда и вступления компаний в СРО. С другой стороны, президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок заявляла, что, по подсчетам гильдии, цены и дальше продолжат ползти вниз.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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