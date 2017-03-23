Попилить на клетушки или уменьшить детскую в двушке – застройщики взялись бороться с застоем

Публикации за 23.03.17

За последний месяц в Свердловской области появилось сразу несколько негативных сообщений о рынке недвижимости. Сначала эксперты ВШЭ отправили регион в список депрессивных в том числе на основе анализа строительного сектора. Затем Свердловскстат заявил о серьезном падении объемов ввода жилья с начала года и сокращении оборота застройщиков. А после стало известно о предприимчивых ребятах из Верхней Пышмы, которые начали «нарезать» четырехкомнатные «элитки» на крохотные студии. NDNews.ru разобрался, что будет дальше с рынком строительства и какие квартиры будут появляться в ближайшее время.

Как ранее писал NDNews.ru, по данным Свердловскстата, в области в январе-феврале удалось сдать 160,2 тыс. кв. метров, большую часть – в январе. На долю февраля пришлось только 65,3 ты. кв. м. В процентном соотношении по сравнению с прошлым годом заметно, как просел показатель именно за последний месяц – ввели в эксплуатацию только 31,1 % от уровня февраля-2016. И вместе с тем за первые два месяца оборот в строительной отрасли упал почти вдвое. А продавцы и покупатели начали придумывать, как им быть дальше. Причем первые порой удивляют радикальными решениями своих экономических проблем.

На днях вскрылся интересный случай из Верхней Пышмы, где дорогие и непродающиеся квартиры попросту поделили на более дешевые. «Жилой комплекс «Селен», позиционируется как единственный проект «бизнес-класса» в г. Верхняя Пышма. Девелопер переоценил возможности местного рынка. Дом сдан в 2014 году, в доме по-прежнему много нереализованных квартир. Недавно на досках объявлений начали появляться предложения по продаже студий в этом доме. По проекту их там нет. Оказывается, проектом занялись последователи одной московской конторы. Берут 4-комнатную квартиру и делают из нее 6 студий. Самая маленькая из них – 10 кв. м! Цена – 790 тыс. рублей. Продается не квартира, а доля. Продавец называет застройщика своим партнером. А застройщик говорит, что в курсе такого рыночного предложения и не видит проблем. Почему бы не продать 4 ком. квартиру «бизнес-класса» 6 счастливчикам, которые решили пожить вместе», – написал на своей странице в «Фейсбуке» руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Фото с страницы Михаила Хорькова в «Фейсбуке»

«Я надеюсь, что это не станет тенденцией. Тем более, застройщик уже отрицает свое участие в этом, да и в Екатеринбурге, хотелось бы верить, люди тщательнее выбирают свое будущее жилье», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru Михаил Хорьков.

При этом, конечно, из-за снижения доходов покупателей интересуют варианты относительно недорогого жилья. Но не доля в 10 кв. м, есть варианты студий и небольших однокомнатных квартир (и в Екатеринбурге есть дома, почти полностью состоящие из однокомнатных квартир). Впрочем, их массовое строительство – вчерашний день. «Нужно понимать, что ажиотаж на студии уже прошел. Был дефицит студий, их активно покупали, начали много строить, предложений стало гораздо больше, и рынок насытился. Сейчас активность какая-то есть, но не ажиотажная. Что касается домов, почти полностью состоящих из однушек – это максимально упрощенный взгляд на рынок. Такие проекты краткосрочно эффективны для продажи, но не для людей. В таких домах идет постоянная ротация жителей, очень много арендующих, это создает напряжение и с точки зрения градостроительных норм», – считает эксперт.

Как отметил Хорьков, есть некоторая тенденция по уменьшению площади квартир, которые строятся. «Но эта тенденция разумная. Я бы сказал так: площади двух-, трехкомнатных квартир стали компактнее, чем 10 лет назад. Но планировки стали более разумными с точки зрения эргономики. Например, строилось очень много вариантов, где спальня – 25 квадратов и гостиная – 20-25. Сейчас делают иначе, побольше гостиная или кухня-гостиная, и компактная спальня или детская комната. Но в целом на рынке очень много именно разных предложений, это и можно назвать текущей тенденцией. Их разнообразие связано с количественным насыщением рынка: предложений много, цены второй год не растут, не опережают уровень инфляции. В нулевых надо было быстрее купить хоть что-то, потому что через полгода будет дороже, о качестве никто не думал, а сейчас проекты конкурируют не только в ценовой, но и в качественной плоскости», – прокомментировал эксперт.

Как отметила исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вера Белоус, по-прежнему лучше всего продаются однокомнатные квартиры, а трешки – куда проблемнее. Строить, соответственно, будут в тех же пропорциях.

«В банке жилья трехкомнатные квартиры составляют большую долю. Как правило, стоимость квартиры больше 100 кв. м сопоставима со стоимостью небольшого загородного дома, и часто покупатель решает, что ему выгоднее построить дом. Думаю, сохранится существующее на сегодняшний день соотношение одно-двух-трехкомнатных квартир в планировках новостроек», – считает Белоус. При этом она уверяет, что провала по вводу жилья и резкого изменения цен из-за этого можно не опасаться. «Февраль не совсем показательный месяц для прогнозов по объемам сдачи жилья. Как правило, пик ввода домов в эксплуатацию приходится на сентябрь и декабрь. Делать выводы о снижении на основании данных за один месяц преждевременно. Объективными будут цифры в конце третьего квартала. В 2017 объем ввода снизится незначительно, потому что будут сдаваться объекты, заложенные в 2015-м. Цифра будет немного меньше, но не в разы. Снижение будет ощутимым в 2018 году, когда будет достроено то, что начато в прошлом году. Если в ближайшее время сократится текущее предложение на рынке новостроек, рынок недвижимости не ощутит дефицита. Сейчас накоплено очень много нераспроданных квартир», – прокомментировала Белоус.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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