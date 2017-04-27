Тропиканка произнесла последнее слово – рассказала об отношениях с жертвами (ВИДЕО)

Публикации за 27.04.17

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Светлана Степенько, более известная как Тропиканка, организовавшая кровавую банду в поселке Нейво-Шайтанском, сегодня выступила с последним словом – она заявила о своей невиновности и рассказала о близких отношениях с жертвами.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь Тропиканки оказалась достаточно короткой и уложилась в две минуты. Согласно выступлению подсудимой, она действительно предлагала жертвам взять кредиты, но умысла на убийство никакого не имела. После ее речи судья удалился в совещательную комнату. Приговор всей банде Тропиканки будет провозглашен 17 мая в 11 часов.

Напомним, в ходе судебного следствия проводился допрос десятков свидетелей (только со стороны гособвинения их было 32), потерпевших, обвиняемых, изучались материалы уголовного дела. Завершены и другие процессуальные действия. «Всего на скамье подсудимых четыре человека – сама Светлана Степенько, ее гражданский муж Илья Муравьев, бойфренд дочери Степенько Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. Трое из них обвиняются в серии убийств в поселке Нейво-Шайтанском и мошенничестве в сфере кредитования. Наталье Глаголевой вменяется только мошенничество.

Из обвинительного заключения следует, что Глаголева, торговавшая кожей и мехом, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степенько найти асоциальных людей. На них оформлялись кредиты в банке, после поступления денежных средств на счет Глаголева с компаньонами присваивала деньги. Степенько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. Заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью и друга своей дочери Вячеслава. Степенько, за которой закрепилась кличка Тропиканка, стала лидером преступной группы.

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Вскоре в банке заподозрили неладное и начали проверку, в ходе которой была установлена сумма ущерба – 238 тысяч рублей. Степенько, Муравьев и Неглец решили убить односельчан, на которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу. Еще одну жертву злоумышленники напоили и бросили зимой в овраге. Потерпевшая скончалась от переохлаждения, не выдержав температуры -26,9 градусов Цельсия.

Причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года и взяты под стражу. Глаголева – единственная, кого ранее суд отпустил под залог в 1 миллион рублей. Степенько ранее уже была судима, в том числе по статье 116 УК РФ («Побои»). Имеет судимость и Неглец – за хранение наркотиков.

В ходе судебного процесса Степенько, Муравьев и Глаголева не признали своей вины ни в одном из инкриминируемых им преступлениях. Неглец частично согласился с обвинением, в том числе, он не стал отрицать свою причастность к двум убийствам и мошенничеству с одним из липовых кредитов. Один из адвокатов подсудимых перед началом процесса сообщал, что будет строить тактику защиты на том, что преступления были совершены в условиях неочевидности, намекнув на то, что прямых свидетелей убийств нет.

Гособвинение запросило для Степенько 15 лет лишения свободы, Муравьеву – 21 год колонии, Неглецу – 19 лет, Глаголевой – 3 года.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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