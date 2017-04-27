Старое против нового: поправки в ОСАГО вступают в силу на фоне споров о порядке применения полисов

Публикации за 27.04.17

С завтрашнего дня вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, по которым компенсировать убытки по ДТП будут по натуральному возмещению. Нововведение касается только свежих полисов, владельцы купленных ранее смогут получить компенсацию деньгами. Между тем до сих пор не решен вопрос, что делать в случае, если у одного из попавших в аварию водителей новый полис, а у другого старый. NDNews.ru напоминает основные положения новых поправок и проблемы, которые грозят автомобилистам.

Новые правила компенсации убытков по ОСАГО касаются только договоров, заключенных с 28 апреля 2017 года, – все, кто еще не успел поменять полис, смогут выбирать, получать ли им компенсацию деньгами или отдать машину на ремонт. Для владельцев новых полисов никакого выбора нет, их побитые машины будут направлять на СТО, выбранные страховщиком. Исключения из правила есть: денежные выплаты производятся в случае причинения среднего и тяжкого вреда, смерти потерпевшего, полного уничтожения автомобиля, превышения стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 тысяч рублей), деньги могут получить также инвалиды первой и второй групп. Если страховщик не может организовать ремонт автомобиля по всем правилам в СТО, он может предложить автовладельцу деньги.

СТО выбирают страховщики. Согласно поправкам, ответственность за работу станции техобслуживания лежит на страховой компании (несмотря на кажущуюся логичность, первоначально спрашивать со страховщиков за качество ремонта не планировалось). Кроме того, в отличие от сегодняшних правил натурального возмещения, автомобили будут ремонтироваться без учета износа.

Требований несколько, и с точки зрения автомобилиста они не слишком выгодные (впрочем, страховщики считают наоборот, их загнали в жесткие рамки). Итак, сервис должен находиться не далее чем на 50 км от места ДТП или места жительства автовладельца. При этом никто не обязал страховщика оплачивать перевозку машины, притом что даже разбитая фара, согласно ПДД, может стать поводом для вызова эвакуатора.

Срок ремонта не может превышать 30 дней (за каждый день просрочки страховщик будет платить 0,5 % от суммы возмещения), гарантия на ремонт составляет полгода (на кузовные и лакокрасочные работы – год). Важный момент для владельцев новых автомобилей – по правилам страховщик обязан направить гарантийную машину на ремонт к официальному дилеру, но только в случае, если автомобиль не старше двух лет. Владельцам автомобилей, которые находятся на гарантии, но уже старше двух лет, придется решать, сохранить гарантию или починиться за счет страховой компании.

Еще одна несуразица выяснилась, когда поправки были уже подписаны. Как оказалось, никто не знает, что делать в ситуации, когда у одного из участников ДТП полис новый (то есть предусматривающий «натуральное» возмещение), а второй попавший в эту же аварию заключал договор о выплате компенсации деньгами. Возникает вопрос: «натуральные» выплаты должны идти только если у всех участников ДТП полисы новые или допустимо наличие только одного такого договора? И если да – то с какой стороны? В законе этот момент никак не обговаривается. Однако автомобилисты, предпочитающие получить возмещение деньгами, могут ссылаться на то, что в их договоре прописана такая возможность – вне зависимости от того, какой полис у виновника аварии. Страховые в таком случае, весьма вероятно, будут настаивать на том, что если у виновника новый полис, то компенсировать убытки стоит «натуралкой» – так как фактически расходы несет страховая виновника. Логична и обратная ситуация – если у пострадавшего новый полис, он может постараться добиться выплат деньгами, ссылаясь на то, что платит страховая по старому полису.

«Действительно, такая проблема есть. Регулятор нам пока не дал никаких разъяснений. Скорее всего, достаточно одного полиса и, вероятно, это должен быть полис виновного, а не пострадавшего, – в ДТП «главный» полис у виновника. Но мы ждем, что определит регулятор», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов. Так или иначе, с завтрашнего дня закон заработает. Тарасов не смог подсказать, остались ли на Среднем Урале страховщики, не определившиеся с СТО, но заверил, что в этом плане проблем быть не должно: «Кто не определился, те деньгами отдадут».

Напомним, одна из целей принятых поправок – перекрыть кислород так называемым автоюристам, которых страховщики называют мошенниками. Добавим, в случае проблем с СК автовладелец может написать претензию в эту страховую, и «ее рассмотрят в положенные сроки». А потом можно обратиться в РСА или в ЦБ. А можно сократить цепочку и сразу писать в Центробанк, который сам не раз призывал обращаться к ним с жалобами на страховщиков. У регулятора тоже есть «положенные сроки» и серьезные санкции, вплоть до отзыва лицензии на ОСАГО.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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