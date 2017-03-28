«Вот когда проблема будет, тогда и будем ее решать»: автостраховщики объяснили, как собираются играть по новым правилам ОСАГО

Публикации за 28.03.17

Менее месяца осталось до того, как в России начнут действовать новые правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Сегодня представители страховщиков попытались объяснить, как будут решаться сложные моменты – ремонт гарантийных машин на сторонней станции, перевозка транспорта за десятки километров от места ДТП и так далее. В РСА четно признаются: об этом сообщество не думает. Зато законопроект поможет побороться с автоюристами, которые помогают владельцам машин получить положенные им выплаты.

Вопрос о переходе на натуральное возмещение по ОСАГО можно считать уже решенным – 22 марта соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации, он вступает в силу через 30 дней и будет действовать только в отношении новых договоров автогражданки.

Новые правила: всем по ремонту за 50 км от дома

Итак, напомним основные моменты новых правил ремонта по ОСАГО. Их суть в том, что отменяются денежные компенсации, теперь автомобилисты, попавшие в аварию, будут обязательно направляться на ремонт. Есть несколько исключений: денежные выплаты производятся в случае причинения среднего и тяжкого вреда, смерти потерпевшего, полного уничтожения автомобиля, превышения стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 тысяч рублей), деньги могут получить так же инвалиды 1 и 2 группы. Еще одно исключение – в случае, когда страховщик не может организовать ремонт по правилам автострахования, собственник автомобиля может потребовать денежной компенсации. За время своего нахождения в Госдуме законопроект несколько раз менялся, пожалуй, единственное, что смогли «выбить» для комфорта автовладельцев – это ответственность страховщиков за работу выбранного ими же сервиса (несмотря на кажущуюся логичность, первоначально спрашивать со страховщиков за качество ремонта не планировалось). Кроме того, в отличие от сегодняшних правил натурального возмещения, автомобили будут ремонтироваться без учета износа.

Но некоторые моменты продолжают весьма смущать автовладельцев. Во-первых, сроки работ. Сейчас автомобилист может ждать 20 дней, пока страховая решает, платить или нет, и попутно самостоятельно ремонтировать свой автомобиль на той станции, которая устраивает его и по качеству, и по срокам, и по местонахождению. Будет иначе: 20 дней автомобилист ждет решения страховой, затем у сервиса есть 30 дней на ремонт. То есть по закону автомобилист рискует остаться без машины на 50 дней, и это в случае, если не придется оспаривать решение страховой компании или «криворукий» ремонт в автосервисе. Остаются вопросы и к тому, как и куда отправлять свой автомобиль. Госдума дала страховщикам возможность выбирать станцию обслуживания не далее, чем 50 км (!) от места ДТП или места проживания автовладельца. При этом никто не обязал страховщика оплачивать перевозку машины, притом, что даже разбитая фара, согласно ПДД, может стать поводом для вызова эвакуатора. Сюрпризы ждут и владельцев новых автомобилей. Законодатель сделал вид, что подумал о том, как ремонтировать гарантийные автомобили – их полагается отправлять на СТО, которое имеет право ремонтировать автомобили по гарантии. Но! Это касается только автомобилей, с года выпуска которых прошло не более двух лет. Притом что большинство дилеров дают трехлетнюю гарантию, а некоторые – даже на 5 лет. Так что водителю придется выбирать, или сохранять гарантийное обслуживание и ремонтировать машину за свой счет, или отправиться по указанному страховщиком адресу и потерять гарантию.

Комментарии автостраховщиков: главное – перекрыть кислород автоюристам

Сегодня в Екатеринбурге на пресс-конференции свои пояснения по законопроекту дали представители страховщиков – руководитель представительства Российского Союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов, председатель Союза страховщиков Уральского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин и директор филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» в Екатеринбурге Иван Косьмин. Во-первых, они не скрывают, что главная цель пролоббированного законопроекта – это перекрыть кислород автоюристам. Напомним, по устоявшейся традиции страховщики считают их мошенниками, которые заставляют компании больше тратить: после суда страховая компания обязана не только выплатить положенное по страховке, но и потратиться на судебные издержки. Страховщики даже придумали термин «токсичный регион» – это регионы, где довольно много защитников застрахованных и где СК регулярно платят больше, чем заплатили бы в «добровольном» порядке.

«Эти нововведения не от хорошей жизни. Страховщики будут вынуждены ремонтировать машины без учета износа, но им это все равно выгоднее, главное – не дать уйти деньгам в руки автоюристов, тех, кто занимается скупкой долгов у пострадавших, чтобы судиться со страховой. Зачем нам обратно уходить в 90-ые? Эти нововведения против недобропорядочных автоюристов», – без обиняков признал сегодня Вячеслав Тарасов.

«В какой-то степени мы, конечно, боремся за свою прибыль. Но нам становится жалко потребителя, о которого буквально вытирают ноги, предлагая ему сразу, например, 40 тысяч, когда за ремонт он бы получил 50. А автоюрист вообще отсуживает 150», – высокопарно заявил Иван Косьмин. При этом он решил умолчать, почему же автомобилисты предпочитают получить деньги «здесь и сейчас», а не надеяться на какие-то большие суммы от страховой компании. Тарасов при этом отметил, что за последние годы страховщики стали куда более клиентоориентированы и клиенты вообще перестали жаловаться на недобросовестные компании. «Мы не получаем жалоб на то, что кто-то задерживает сроки выплат или вовсе не платит», – уверенно заявил руководитель РСА в УрФО. Стоит отметить, что Арбитражный суд Свердловской области завален исками к страховым компаниям, так что причины, по котором водители не обращаются в РСА, наверное, не в отсутствии претензий к страховщикам, может быть, дело в репутации РСА.

Страховщики уверяют, что в будущем автовладельцам можно не беспокоиться о том, как выбранная СК компания отремонтирует автомобиль – якобы это важный репутационный момент для страховой компании, да и ответственность нести им же. Если автомобилист недоволен ремонтом, ему стоит с претензией обращаться в СК. «Если клиент чем-то недоволен, ему стоит обращаться к тому, чьими услугами ты недоволен. То есть в данном случае направлять претензию в страховую, а мы уже будем разбираться со станцией. Но вопрос сложный, определенного рецепта дать не можем, так как не было еще такой практики, и когда будет первая практика, тогда и дадим рецепт», – прокомментировал руководитель «РЕСО-Гарантия», похваставшийся в ходе пресс-конференции, что компания занимается натуральным возмещением с 2012 года.

Что делать тем попавшим в аварию, чья машина старше двух лет и находится на гарантии, не ясно. «Вещи, связанные с гарантией, они больше пугают. Сейчас же все страхуются по ОСАГО, а по КАСКО не все, и они как-то ремонтируются… Есть к тому же определенные коммерческие моменты. Иногда, например, дилеры ремонтируют дешевле», – несколько хаотично прокомментировал директор филиала «Ресо-гарантия», но добавил, что страховщики по договоренности с клиентом, возможно, будут отправлять такие авто к «официалам».

Пытались страховщики успокоить граждан и по поводу удаленности станций. «За сто, двести километров никто гонять не будет. Все в пределах досягаемости, это важно» – считает г-н Тарасов. Сегодня экспертам был задан вопрос, где гарантия, что, к примеру, автомобилиста, проживающего в Кировграде не отправят чиниться в закрытый Новоуральск. «Зачем говорить про такие события? Когда такие события будут, тогда и будем решать, что делать. И какая автомобилисту разница. закрытый Новоуральск или открытый?», – ответил Тарасов. После краткого разъяснения о том, что закрытый – значит, туда не попасть, член РСА отметил, что если автомобилист не сможет попасть к месту ремонта, он сможет написать заявление на выплату деньгами.

В заключение страховщики напомнили. что в случае проблем с СК автовладельцу первым делом стоит написать претензию в эту страховую и «ее рассмотрят в положенные сроки». А потом можно обратиться в РСА или в ЦБ. Добавим, Центробанк сам не раз призывал обращаться к ним с жалобами на страховщиков. У регулятора тоже есть «положенные сроки» и серьезные санкции, вплоть до отзыва лицензии на ОСАГО.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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