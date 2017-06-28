Страховщики предлагают ремонтировать машины по ОСАГО китайскими запчастями

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс предложил пересмотреть стоимость запчастей в справочниках страховщиков. По его мнению, цены можно снизить, если ставить на авто запчасти из Китая и Кореи – «аналог абсолютный».

Спустя всего два месяца после вступления в силу закона о натуральном возмещении по ОСАГО страховщики придумали новую затею. Президент РСА Игорь Юргенс предложил провести актуализацию справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ для расчета стоимости ремонта по автогражданке. Как сообщается на сайте Всероссийского союза страховщиков korins.ru, справочники пересчитываются раз в полгода. И к очередному сроку Юргенс предлагает снизить стоимость запчастей на 16 %.

«Полгода прошло с момента предыдущего пересчета. Сейчас стоимость упала на 16%. Во-первых, потому, что рубль сыграл в укрепление. Вторая причина – на рынок стали поступать новые детали, которые можно устанавливать и использовать при ремонте, но изготовленные в Китае или в Корее. Аналог абсолютный», – прокомментировал идею Юргенс. Он добавил, что китайские и корейские детали дешевле на 20 %.

Напомним, с конца апреля этого года вступил в силу закон о натуральных выплатах по ОСАГО. Если раньше автомобилист мог выбрать, отдать машину на СТО по страховке или забрать деньги на ремонт, то теперь автомобили по умолчанию направляются на ремонт, за редким исключением (например, в случае гибели водителя). СТО при этом выбирает страховая компания. Автомобилисты уже высказывали опасения по поводу качества такого ремонта.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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