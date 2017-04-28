В Верхней Сысерти произошел массовый замор рыбы (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

В Верхне-Сысертском пруду накануне произошел массовый замор рыбы. Местные жители считают, что это стало следствием водосброса, и рассказывают, что с подобным они сталкиваются каждую весну.

Фотографии берегов пруда, усыпанных тоннами мертвой рыбы, опубликовала в группе «Инцидент. Екатеринбург» местная жительница Анна Рыбак. По словам женщины, из-за теплой погоды рыба быстро начала разлагаться и тухнуть.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, на территории Верхне-Сысертского пруда нет заводов или предприятий, которые могли бы отравлять воду. Местные считают, что причиной замора рыбы мог стать водосброс, сделанный, чтобы избежать паводка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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