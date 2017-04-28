Следователи выясняют причины массового замора рыбы в Верхней Сысерти (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

В Верхней Сысерти начата доследственная проверка по факту массовой гибели рыбы в местном пруду. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня утром жители Сысерти опубликовали в соцсетях фотографии берегов пруда, усыпанных тоннами мертвой рыбы, которая при теплой погоде быстро разлагается. Местные жители считают, что массовый замор рыбы стал следствием водосброса, и рассказывают, что с подобным явлением они сталкиваются каждую весну.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

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