На ЖБИ подожгли машину-автохлам (ФОТО)

Публикации за 28.04.17

В Екатеринбурге продолжают гореть машины. Сегодня ночью пожар произошел на ЖБИ, однако вид сгоревшей машины у соседей жалости не вызвал – это был автохлам, который просили убрать с парковки несколько лет.

Сегодня ночью во дворе дома на Высоцкого, 10, сгорел старенький «москвич». Огонь подкоптил припарковнную тут же «газель». Обе машины фактически автохлам – они уже несколько лет мозолят глаза жителям двора, занимая парковочные места. До пожара обе машины выглядели удручающе: вместо стекол изолента или скотч, в салонах груды мусора, кузова прогнили, колеса спущены. За последние минимум 4 года на машинах никто не передвигался.

«Скорее всего, был поджог. Говорят, тут рядом была «Шкода» припаркована, она тоже пострадала. Я не видел, но если так – жалко владельца этой машины. А эти две… странно, что их раньше никто не спалил. Они занимают парковку, на которой и так мало места. И вид у них жуткий, не двор, а помойка прям», – рассказал корреспонденту NDNews.ru один из соседей. «Да давно пора. Хозяин совсем обнаглел. На общих собраниях просили убрать – он всех посылал», – заявил другой сосед. «Хозяин, говорят, на первом этаже живет, окна как раз на эту сторону. Ну чо, у него были места в первом ряду», – иронизируют жители двора.

По словам еще одного жильца, несколько раз автомобили пытались убрать из двора законными методами, к примеру, через квартального. Но тот пояснял, что у транспортных средств есть хозяин и он против эвакуации автомобилей. «Интересно, хозяин автохлама хотя бы сейчас уберет это? Или теперь у нас навечно поселились сгоревшие машины?» – интересуются во дворе. Автомобилисты надеются, что в микрорайоне не завелся пироман, который начнет сжигать другие авто.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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