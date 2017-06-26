Понедельник, 26 июня 2017, 10:55 мск

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В центре Екатеринбурга из-за мусора сгорели три автомобиля

В центре Екатеринбурга из-за мусора сгорели три автомобиля

В Екатеринбурге вновь сгорели несколько автомобилей. На этот раз происшествие случилось в самом центре города.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, информация об инциденте поступила сегодня около трех часов ночи в ОП №9. На улице Папанина загорелась «Ока», огнем были повреждены еще два припаркованных рядом автомобиля «Форд» и «Рено».

«На место выезжали сотрудники полиции. По предварительной информации, «Ока» длительное время не эксплуатировалась и стояла открытой. Возможной причиной пожара могло стать возгорание мусора, находившегося в салоне. По данному факту в настоящее время проводится проверка. После получения результатов пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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