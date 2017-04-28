Минспорта области отчиталось: треть свердловчан сдали нормы комплекса ГТО

Публикации за 28.04.17

Доля жителей Свердловской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», составила 31 процент. Такие данные приводит региональное министерство спорта. Между тем еще месяц назад аккредитованные центры тестирования в Екатеринбурге были не готовы принять всех желающих сдать нормы ГТО.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе правительства региона, сейчас в Свердловской области работают 79 организаций, наделенных полномочиями центра тестирования. Для выполнения нормативов ГТО определено 248 мест тестирования. В 2016 году было проведено 456 физкультурных и спортивных мероприятий по внедрению комплекса ГТО различного уровня, в которых участвовали более 400 тысяч человек.

«С текущего года Свердловская область в числе 12 регионов Российской Федерации является экспериментальной площадкой по тестированию норм комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В целом по темпам внедрения комплекса мы – в лидерах в России. Когда в 2014 году планировалось поэтапное введение комплекса, нам ставили план к 2017 году приобщить к тестированию 20 процентов жителей области, сейчас у нас – 31 процент. Нормы комплекса ГТО в настоящий момент сдают почти все учащиеся образовательных учреждений области», – заявил министр Леонид Рапопорт.

Добавим, что с этого года получить значок ГТО могут не только школьники и студенты, но и все желающие. Однако на деле аккредитованные центры тестирования не готовы принимать выполнение нормативов у спортсменов-одиночек. К примеру, в Екатеринбурге центры тестирования отказывали горожанам, которые хотели сдать нормативы в индивидуальном порядке, и просили подождать массовых спортивных мероприятий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.04.17

Парад кукол и национальных костюмов пройдет в Екатеринбурге в субботу. / Мэрия: «Большой воды» в Екатеринбурге не будет. / Погода в Екатеринбурге испортится ко вторым майским. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»