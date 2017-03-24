В Екатеринбурге нельзя сдать ГТО – никто не принимает

Публикации за 24.03.17

С 2017 года в России начали принимать нормативы Всероссийского комплекса ГТО у всех категорий населения – теперь заветный значок могут получить не только школьники и студенты, но и все желающие. По крайней мере, если верить официальным заявлениям. По факту спортивные притязания граждан разбиваются о суровую реальность – из трех официально аккредитованных центров тестирования, которые работают в Екатеринбурге, выполнение нормативов у спортсмена-одиночника не готов принять ни один.

Как передает корреспондент NDNews.ru, для того, чтобы сдать нормативы ГТО и получить значок, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийского комплекса – gto.ru. В личном кабинете потребуется ввести информацию о себе – ФИО, возраст, пол, образование и статус занятости, а также оставить контактные данные. После внесения информации сайт автоматически подберет список упражнений, которые необходимо сдать. Например, для 28-летней женщины на «золотой» значок придется пройти четыре обязательных испытания (бег на 100 метров и на 2 км, отжимания и проверка гибкости) и еще 4 по выбору (плавание, бег на лыжах, стрельба, самбо, метание гранаты, стрельба, и так далее).

На этом же сайте можно выбрать центр тестирования – получить значок можно только в том случае, если сдать нормативы у аккредитованных судей. В Екатеринбурге таких центров три – при спортклубе УрФУ, Центре спортивных мероприятий минспорта Свердловской области и ФОКе «Кировский». «Для записи на выполнение испытаний необходимо позвонить в центр тестирования по контактному номеру телефона или прийти лично», – говорится на официальном сайте ГТО.

В Центре спортивных мероприятий по указанному на сайте телефону никто не ответил. Между тем, как пояснили корреспонденту NDNews.ru сотрудники ЦСМ, прийти в офис и сдать нормативы не получится. «Мы, скорее, можем организовать мобильное тестирование – у нас есть аккредитованные судьи, оборудование, но прийти к нам и сдать нельзя, места нет», – рассказал собеседник агентства.

В спортклубе УрФУ также не принимают тех, кто хочет сдать нормативы ГТО в индивидуальном порядке. «У нас недавно прошел зимний фестиваль ГТО, тогда можно было зарегистрироваться и сдать нормативы, но когда в следующий раз можно будет, пока не известно. Ждем график, он будет опубликован на сайте УрФУ, возможно, в течение месяца», – сообщили в спортклубе университета.

В ФОКе «Кировский» желающих получить значок тоже пока не ждут. «Принимать нормативы у тех, кто приходит в индивидуальном порядке, мы начнем только с апреля. Но расписания пока нет. Как только график утвердят, он появится на сайте ФОКа. Пока вы можете скачать заявку и заполнить ее. Также вам потребуется справка от терапевта о том, что вам можно выполнять нормативы. Все это вам нужно будет принести к нам», – пояснили в ФОКе.

Как рассказал NDNews.ru директор Института физической культуры УрГПУ, являющегося региональным оператором ГТО, Алексей Терентьев, центры тестирования должны предоставлять гражданам информацию о графике мероприятий, в рамках которых можно сдать нормативы всероссийского комплекса. «Это входит в их функционал, они должны эти заниматься. Поставим вопрос на свой контроль. Вообще такой формат – когда тестирование идет во время больших мероприятий – выбран, поскольку только так можно оплатить деятельность аккредитованных судей. У нас, например, подана еще одна заявка – от Студенческого спортивного союза, чтобы и они могли принимать, но им официальный статус еще не присвоен. Они тоже будут проводить тестирование в рамках каких-то мероприятий», – сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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