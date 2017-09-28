89-летний житель Каменска-Уральского получил золотой значок ГТО (ФОТО)

В Свердловской области установлен возрастной рекорд по сдаче норм ГТО. Золотой знак за блестящее прохождение зимних и летних испытаний норматива комплекса «Готов к труду и обороне» получил старейший и почетный физкультурник Каменска-Уральского Владимир Лямин. В декабре этого года ему исполнится 90 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного правительства, золотой значок Владимиру Лямину вручили в рамках всероссийского массового забега «Кросс нации – 2017».

В Свердловской области сегодня действуют 88 организаций, наделенных полномочиями центров тестирования, определены 278 мест тестирования. В настоящий момент в сдаче нормативов уже приняли участие более 25 тысяч уральцев, практически каждый третий из них успешно справился с поставленной задачей. При этом плановая норма по стране – 20 процентов, отметили в региональном минспорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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