Митинг «Открытой России» в Екатеринбурге собрал около 80 человек (ВИДЕО)

Публикации за 29.04.17

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Митинг сторонников «Открытой России» на площади Труда в Екатеринбурге собрал около восьмидесяти человек – пока обошлось без происшествий.

Как передает корреспондент NDNews.ru, протестная акция привлекла больше внимания со стороны правоохранительных органов, нежели со стороны потенциальных участников. Так, количество сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии и министерства общественной безопасности Свердловской области было явно не меньшим, чем число пришедших на акцию обычных горожан. У площади Труда дежурили наряды ОМОН – для транспортировки возможного нежелательного контингента подъехало два автозака. Отметим, что к вопросам безопасности сотрудники правоохранительных органов подошли весьма обстоятельно – каждого вошедшего обыскивали при помощи металлоискателя, кроме того полицейские внимательно изучали плакаты, которые с собой приносили сторонники Михаила Ходорковского. Так, портреты Путина или патриарха Кирилла с меткой «надоел» (это слоган акции) на митинг не пропускали без объяснений. Вместе с тем, портреты Соколовского, которые принесли с собой активисты в качестве зримого воплощения жертвы сложившейся ситуации, оставили без внимания.

Акция «Надоел», которую проводят сторонники организации «Открытая Россия», проходит в нескольких десятках городов России. И Екатеринбург стал едва ли не единственным крупным городом, где митинг был согласован властями. В ходе протестной акции участники заполняли бланки писем действующему президенту с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства в 2018 году. На этой неделе Генеральная прокуратура РФ внесла «Открытую Россию» в список нежелательных организаций. А Министерство юстиции на своем сайте опубликовало данные о внесении организации в реестр нежелательных организаций. Позже представители Генпрокуратуры РФ пояснили, что запрет касается только организаций «Открытая Россия», Open Russia Civic Movement и Open Russia, зарегистрированных на территории Великобритании.

Видео с протестной акции смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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