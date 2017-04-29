NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 29.04.17

Митинг «Открытой России» в Екатеринбурге собрал около 80 человек (ВИДЕО)

Митинг «Открытой России» в Екатеринбурге собрал около 80 человек (ВИДЕО)

Митинг сторонников «Открытой России» на площади Труда в Екатеринбурге собрал около восьмидесяти человек – пока обошлось без происшествий.

Как передает корреспондент NDNews.ru, протестная акция привлекла больше внимания со стороны правоохранительных органов, нежели со стороны потенциальных участников. Так, количество сотрудников полиции, ФСБ, Росгвардии и министерства общественной безопасности Свердловской области было явно не меньшим, чем число пришедших на акцию обычных горожан. У площади Труда дежурили наряды ОМОН – для транспортировки возможного нежелательного контингента подъехало два автозака. Отметим, что к вопросам безопасности сотрудники правоохранительных органов подошли весьма обстоятельно – каждого вошедшего обыскивали при помощи металлоискателя, кроме того полицейские внимательно изучали плакаты, которые с собой приносили сторонники Михаила Ходорковского. Так, портреты Путина или патриарха Кирилла с меткой «надоел» (это слоган акции) на митинг не пропускали без объяснений. Вместе с тем, портреты Соколовского, которые принесли с собой активисты в качестве зримого воплощения жертвы сложившейся ситуации, оставили без внимания.

Акция «Надоел», которую проводят сторонники организации «Открытая Россия», проходит в нескольких десятках городов России. И Екатеринбург стал едва ли не единственным крупным городом, где митинг был согласован властями. В ходе протестной акции участники заполняли бланки писем действующему президенту с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства в 2018 году. На этой неделе Генеральная прокуратура РФ внесла «Открытую Россию» в список нежелательных организаций. А Министерство юстиции на своем сайте опубликовало данные о внесении организации в реестр нежелательных организаций. Позже представители Генпрокуратуры РФ пояснили, что запрет касается только организаций «Открытая Россия», Open Russia Civic Movement и Open Russia, зарегистрированных на территории Великобритании.

Видео с протестной акции смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.04.17

В Серовском районе в аварии погиб пьяный водитель (ФОТО). / Центр Екатеринбурга перекрыли из-за эстафеты в честь Дня Победы. / Глеб Самойлов отсудил у Вадима Самойлова 4,3 миллиона рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter