В Петербурге силовики разогнали несанкционированную акцию «Открытой России». Задержаны до 60 человек (ФОТО) / В Москве полиция позволила активистам передать обращения в приемную президента

Публикации за 29.04.17

Несогласованная акция сторонников «Открытой России» в Санкт-Петербурге по сбору писем с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2018 году завершилась задержаниями. По разным данным, правоохранители задержали от 30 до 60 участников акции вместе с урной и посланиями к Путину.

Протестующие против нового президентского срока Владимира Путина планировали пройти от станции метро «Горьковская» до полпредства президента РФ в СЗФО на Петровской набережной, но как только участники акции отошли от метро начались задержания, сообщают СМИ.

По данным «Фонтанки», сотрудники полиции окружили наиболее активную группу активистов, в которой оказались несколько представителей СМИ, и по одному проводили или дотащили до автобуса. Издание отмечает, что в протестной акции участвовали до 300 человек.

В Москве, напротив, несанкционированная акция «Открытой России» обошлась без задержаний. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 250 человек, сообщается на сайте полицейского главка. Отмечается, что нарушений общественного порядка в ходе акции не зафиксировано. Ранее СМИ сообщали, что в акции участвовало от 250 до 1000 человек. Между тем координатор движения «Открытая Россия» Мария Баронова оценила число участников в 3 тыс. человек.

Участники акции прошли от Славянской площади к зданию администрации президента (АП) на Ильинке для подачи писем к Путину с просьбой не выдвигать свою кандидатуру на четвертый президентский срок.

Перед акцией полиция установила ограждения на части пешеходной зоны Ильинки, сообщает РБК. Кроме того, у входа в приемную президента были установлены рамки.

Баронова в комментарии «Интерфаксу» отметила, что столичная полиция пошла навстречу организаторам акции, обеспечив возможность каждому желающему передать свое послание действующему главе государства в приемную администрации президента России.

Ранее инициаторы акции подали запрос в столичную мэрию о проведении демонстрации с 14:00 до 15:00 по маршруту Славянская площадь – Старая площадь – улица Ильинка с предполагаемым количеством участников до 10 тысяч человек. Но власти Москвы этот маршрут не разрешили, предложив предложили организаторам альтернативный маршрут – по проспекту Сахарова, но организаторы отказались, заявив, что проведут акцию по первоначально запрошенному маршруту.

Акции «Открытой России» прошли в Новосибирске, Томске, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерово, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Пскове, Ростове-на-Дону, Краснодаре и ряде других городов.

Напомним, на этой неделе Министерство юстиции России на основании решении Генпрокуратуры внесло в список нежелательных неправительственную организацию «Открытая Россия», основанную опальным олигархом Михаилом Ходорковским и зарегистрированную в Великобритании. В список также попали организация Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России»), зарегистрированная в США, и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания).

Санкт-Петербург, Москва, Светлана Петрова

Санкт-Петербург, Москва. Другие новости 29.04.17

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