Минюст внес «Открытую Россию» в перечень нежелательных организаций

Публикации за 27.04.17

Минюст России на основании решении Генпрокуратуры внес в список нежелательных неправительственную организацию «Открытая Россия», основанную опальным олигархом Михаилом Ходорковским и зарегистрированную в Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также попали организация Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России»), зарегистрированная в США, и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания).

Накануне Генеральная прокуратура России признала деятельность всех трех перечисленных организаций нежелательной, фактически запретив их. По мнению надзорного ведомства, на территории России данные организации реализуют специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов и признания их итогов нелегитимными.

Согласно российскому законодательству, признание нежелательной деятельности организации влечет отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории РФ структурных подразделений организации, иные последствия.

Отметим, именно «Открытая Россия» инициировала проведение в ряде российских городов, в том числе в Москве, акции против участия нынешнего главы государства Владимира Путина в президентских выборах в 2018 году. Столичные власти не согласовали маршрут шествия, полиция предупредила о возможных провокациях на этом незаконном мероприятии, что может угрожать безопасности граждан.

Между тем, в российской «Открытой России» решение Генпрокуратуры восприняли с иронией. «Открытая Россия, которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может. До встречи 29 апреля!», – говорится в сообщении на сайте организации.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 27.04.17

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