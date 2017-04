Генпрокуратура запретила «Открытую Россию»

Публикации за 26.04.17

Сегодня Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации «Открытая Россия», основанной опальным олигархом Михаилом Ходорковским. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, на территории России эта структура реализует специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов и признания их итогов нелегитимными.

Речь идет о запрете иностранных неправительственных организаций OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») (США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания).

Как считает Генпрокуратура, «их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».

В ведомстве уточнили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Стоит отметить, что именно «Открытая Россия» заявила о намерении 29 апреля провести в ряде городов РФ, в том числе в Москве, масштабную акцию против участия нынешнего главы государства Владимира Путина в президентских выборах в 2018 году. Столичные власти не согласовали маршрут шествия, полиция предупредила о возможных провокациях на этом незаконном мероприятии, что может угрожать безопасности граждан.

Между тем, в российской «Открытой России» с иронией восприняли решение Генпрокуратуры. «Открытая Россия, которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может. До встречи 29 апреля!», – говорится в сообщении на сайте организации.

Согласно российскому законодательству, признание нежелательной деятельности организации влечет отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории РФ структурных подразделений организации, иные последствия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

