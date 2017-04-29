Приемную администрации президента РФ оградили забором / Полиция вновь просит москвичей не участвовать в несогласованной акции 29 апреля

Публикации за 29.04.17

Столичная полиция снова предостерегла жителей Москвы от участия в несогласованной антипутинской акции 29 апреля на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка.

В полиции напомнили, что организаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. «Несмотря на это, организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать к участию в нем», – говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД. В полиции вновь официально предупредили, что мероприятие незаконно и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу личной безопасности граждан. Вместе с тем, в главке заверили, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правоохранители еще раз предупредили организаторов «о предусмотренной законом ответственности за возможные последствия этого несогласованного мероприятия».

Как сообщал «Новый День», организация «Открытая Россия», основанная опальным олигархом Михаилом Ходорковским (признана в России нежелательной), заявила о намерении 29 апреля провести шествие, после чего передать обращение в администрацию президента РФ. Первоначально инициаторы акции, которые выступают против выдвижения действующего президента РФ на выборы главы государства, подали запрос в столичную мэрию о проведении демонстрации с 14:00 до 15:00 по маршруту Славянская площадь – Старая площадь – улица Ильинка с предполагаемым количеством участников до 10 тысяч человек. Но власти Москвы этот маршрут не разрешили.

Московский главк МВД и власти Москвы призвали гражданам не участвовать в несогласованной акции, предупредив, что мероприятие незаконно. В Кремль, в свою очередь, заявили, что незаконные действия организаторов протестной акции приведут к законной реакции властей.

По данным «Эха Москвы», здание приемной администрации президента России на улице Ильинка сегодня утром было ограждено забором и спецтехникой.

Акции против участия Владимира Путина в президентских выборах, по данным СПЧ при президенте РФ, были согласованы в 30 городах, в их число не попали Москва и Петербург. К настоящему времени, по данным СМИ, акции со сбором обращений к главе российского государства c требованием не переизбираться на новый срок уже завершились в Новосибирске, Томске, Барнауле, стартовали в Челябинске и Екатеринбурге. В то же время сообщается о задержаниях участников несогласованной акции в Кемерово. По данным активистов, задержано 16 человек.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 29.04.17

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