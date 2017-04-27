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Публикации за 27.04.17

В офисе «Открытой России» проходит обыск

В офисе «Открытой России» проходит обыск

В Москве в офисе российской «Открытой России» проходит обыск. Об этом в своем микроблоге сообщил основатель организации, бывший владелец «ЮКОСа» Михаил Ходорковский. По его оценке, это стало следствием планируемой 29 апреля акции против участия нынешнего главы РФ Владимира Путина в президентских выборах в 2018 году.

По словам координатора «Открытой России» по Москве Марии Бароновой, обыск в здании во Фроловом переулке начался в 16:00. «30 омоновцев в сопровождении полиции и понятых поднялись на пятый этаж. В данный момент происходит изъятие техники, бумаг и других материалов, наши сотрудники приняли решение остаться в здании», – цитирует Баронову «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня Минюст РФ на основании решении Генпрокуратуры внес зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» в список нежелательных организаций, которые угрожают конституционному строю России.

Именно «Открытая Россия» выступает организатором антипутинской акции 29 апреля. Столичные власти не согласовали маршрут шествия, полиция предупредила о возможных провокациях на этом незаконном мероприятии, что может угрожать безопасности граждан.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.04.17

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