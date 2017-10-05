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Скандалы и происшествия

У сотрудников «Открытой России» прошли обыски по «делу ЮКОСа»

У сотрудников «Открытой России» прошли обыски по «делу ЮКОСа»

Движение «Открытая Россия» сообщило о прошедших в квартирах сотрудников обысках, в ходе которых силовики изъяли некоторые личные вещи. В организации уточнили, что мероприятия проводятся по «делу ЮКОСа». В главке МВД РФ по Москве заявили, что не обладают информацией об обысках.

«5 октября около 6:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору Открытой России Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. Следственные действия проводятся в рамках «дела Юкоса» № 18/41-03», – сообщается на сайте движения.

Следователи изъяли из квартиры Соловьева телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат, который, по словам участников движения, давно не использовался. Кроме того, оперативники пытались выяснить фактическое место проживания Минича.

Тем временем, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что не располагают данными о том, кто проводил обыски в домах сотрудников «Открытой России». «К нам такой информации не поступало. Кто там работает – нет данных», – цитирует представителя главка РКБ.

Напомним, «делом ЮКОСа» называют расследование, открытое летом 2003 года. Бывшего главу нефтяной компании Михаила Ходорковского и других лиц обвинили в хищении средств у государства и ОАО «Апатит».

В феврале в рамках этого дела обыски прошли дома у правозащитницы Зои Световой. В 2015 году следователи пришли домой к экс-пресс-секретарю основателя движения Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен, координатору «Открытой России» в Санкт-Петербурге, членам ПАРНАСа Наталье Грязневич и Андрею Пивоварову.

Москва, Зоя Осколкова

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