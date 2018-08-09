СКР нагрянул с обысками в офис «Открытой России»

Сотрудники Следственного комитета России нагрянули в московский офис организации «Открытая Россия» для проведения следственных действий в рамках «большого дела «ЮКОСа», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. «В рамках так называемого «дела «ЮКОСа» проводятся следственные действия, в том числе в офисе «Открытой России», – приводит ее слова «Интерфакс». Других подробностей она сообщать не стала.

Как уточнила пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич, обыски проходят в офисе на улице 1905 года. Она сообщила, что ко входу в офис пришли несколько человек с автоматами, а также следователь, который якобы отказывался отвечать на вопросы о причинах визита и предъявить постановление об обыске, передает РБК.

Следователи все же прошли в офис организации, но не стали пускать внутрь адвоката, рассказала координатор правозащитного проекта организации Полина Немировская.

По данным источника издания, близкого к следствию, «Открытой России» вменяют «осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации» (ст.284.1 УК РФ). Дело по данной статье возбуждают в случае, если организация уже дважды привлекалась по ст. 20.33 КоАП РФ о работе на территории России иностранных и международных компаний, признанных нежелательными.

Напомним, ГСУ СКР расследует возбужденное в июне 2003 года уголовное дело в отношении бывших руководителей и владельцев нефтяной компании «ЮКОС». Их подозревают в хищении активов компании, а также средств государства, других организаций и их последующей легализации.

Основным обвиняемым стал глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский. Он же является основателем «Открытой России». Ходорковский был осужден и отсидел более 10 лет, а сейчас проживает за пределами РФ. На сегодняшний день объем материалов «дела ЮКОСа» составляет более сотни томов.

Напомним, осенью 2017 года в квартирах сотрудников «Открытой России прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли некоторые личные вещи. В частности, около 6:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору «Открытой России» Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.

Следователи изъяли из квартиры Соловьева телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат, который, по словам участников движения, давно не использовался. Кроме того, оперативники пытались выяснить фактическое место проживания Минича.

Москва, Иван Гридин

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