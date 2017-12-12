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Вторник, 12 декабря 2017, 11:34 мск

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Сайт «Открытой России» заблокирован по требованию Генпрокуратуры

Сайт «Открытой России» заблокирован по требованию Генпрокуратуры

Сайт движения «Открытая Россия», основанного экс-главой «ЮКОСа» Михаилом Ходорковским, начали блокировать на территории России по требованию Генеральной прокураторы. Как сообщила пресс-служба организации, страница ресурса «не открывается через большинство провайдеров».

Как известно, ранее Госдума приняла законопроект, разрешающий блокировать во внесудебном порядке сайты организаций, признанных нежелательными в России.

Сообщается, что причиной блокировки стала статья 15.3 федерального закона «Об информации» – «информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».

Под блокировку, кроме движения «Открытая Россия», попали сайты «Открытых выборов», «Открытого университета» и khodorkovsky.ru.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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