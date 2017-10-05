СКР: Обыски «Открытой России» связаны с иностранным финансированием организации

Обыски у сотрудников организации «Открытая Россия», которая была основана опальным олигархом Михаилом Ходорковским, связаны с ее иностранным финансированием. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, оперативные мероприятия, в том числе по местам проживания подозреваемых, проходят в рамках расследования уголовного дела «ЮКОСа».

«В целях тщательной проверки обстоятельств осуществляемого финансирования и в рамках расследования обстоятельств распоряжения в РФ денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества, Следственным комитетом РФ во взаимодействии с подразделениями МВД России проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Ходорковскому М.Б., Невзлину Л.Б. и другими участниками возглавляемой ими группы», – говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело было возбуждено против бывших основных акционеров и руководителей «ЮКОСа» по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий компании и её реализации, хищения акций и денег, а также легализации средств, вырученных от реализации похищенного.

В ведомстве напомнили о международных судебных разбирательствах, инициированных иностранными компаниями «Халлей Энтерпрайзис Лимитед», «Юкос Юниверсал Лимитед» и «Ветеран Петролеум Лимитед», направленных на взыскание с России более 50 млрд долларов. В связи с этим следствие продолжает работу по проверке обстоятельств хищения.

Сообщается, что при расследовании получены доказательства, позволившие признать нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени «Открытой России». Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается.

Напомним, в четверг «Открытая Россия» сообщила о прошедших в квартирах сотрудников обысках, в ходе которых силовики изъяли некоторые личные вещи. В частности, около 6:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору «Открытой России» Веронике Куцылло, к родителям председателя одноименного движения Александра Соловьева, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.

Следователи изъяли из квартиры Соловьева телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат, который, по словам участников движения, давно не использовался. Кроме того, оперативники пытались выяснить фактическое место проживания Минича.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.17

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