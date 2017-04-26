«Открытая Россия» идёт на обострение: антипутинская акция в Москве готовится в «запрещенном» месте

Публикации за 26.04.17

В Москве активисты «Открытой России» намерены 29 апреля провести акцию против действующего президента РФ Владимира Путина в несогласованном столичными властями месте. Как сообщила координатор организации Мария Баронова, предложение мэрии провести шествие на проспекте Сахарова неприемлемо.

По ее словам, акция 29 апреля подпадает под действие Федерального закона 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и не требует согласования в качестве публичного мероприятия, передает «Интерфакс».

При этом Баронова считает, что «никакой угрозы общественному порядку и безопасности акция не представляет». «Я согласна лично собрать со всех в Ильинском сквере обращения и лично принести их в администрацию президента», – сказала она.

Ранее председатель комиссии СПЧ по гражданским правам Николай Сванидзе сообщил, что глава Совета Михаил Федотов готов доставить обращения участников акции 29 апреля в администрацию президента в случае, если те согласятся провести её по маршруту, предложенному столичными властями.

Как сообщал «Новый День», первоначально «Открытая Россия» подала запрос о проведении 29 апреля демонстрации с 14:00 до 15:00 по маршруту Славянская площадь – Старая площадь – улица Ильинка с предполагаемым количеством участников до 10 тысяч человек. Однако власти Москвы этот маршрут не поддержали и заявили о готовности разрешить шествие на проспекте Академика Сахарова.

Накануне московский главк МВД выступил с призывом к гражданам не участвовать в несогласованной акции. Полиция и власти Москвы официально предупредили, что мероприятие незаконно и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу личной безопасности граждан.

Москва, Анастасия Смирнова

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