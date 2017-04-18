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Публикации за 18.04.17

Власти Москвы готовы согласиться на митинг против Путина на проспекте Сахарова

Власти Москвы готовы согласиться на митинг против Путина на проспекте Сахарова

Власти Москвы готовы разрешить шествие «Открытой России» против участия нынешнего главы государства Владимира Путина в президентских выборах в 2018 году. По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, акцию предложено провести на проспекте Академика Сахарова.

Черников сообщил, что первоначально «Открытая Россия» подала запрос о проведении 29 апреля демонстрации с 14:00 до 15:00 по маршруту Славянская площадь – Старая площадь – улица Ильинка с предполагаемым количеством участников до 10 тысяч человек. Однако власти Москвы этот маршрут не поддержали, передает «Интерфакс».

В правительстве посчитали, что более оптимальный маршрут должен начинаться от дома №9 на проспекте Академика Сахарова до дома №38 на улице Маши Порываевой (недалеко от Чистых прудов).

По словам Черникова, такое предложение к организаторам акции объясняется тем, что Славянская площадь является одним из основных транспортных узлов и перекрытие движения повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.

Напомним, ранее «Открытая Россия» заявила о намерении провести 29 апреля в более чем 20 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, демонстрации. Сегодня стало известно, что антипутинскую акцию «Надоел» в Петербурге не согласовали, мотивировав это тем, что в этот день в городе пройдет субботник. Однако в Томске организаторы получили разрешение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.17

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