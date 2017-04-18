Власти Москвы готовы согласиться на митинг против Путина на проспекте Сахарова

Публикации за 18.04.17

Власти Москвы готовы разрешить шествие «Открытой России» против участия нынешнего главы государства Владимира Путина в президентских выборах в 2018 году. По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, акцию предложено провести на проспекте Академика Сахарова.

Черников сообщил, что первоначально «Открытая Россия» подала запрос о проведении 29 апреля демонстрации с 14:00 до 15:00 по маршруту Славянская площадь – Старая площадь – улица Ильинка с предполагаемым количеством участников до 10 тысяч человек. Однако власти Москвы этот маршрут не поддержали, передает «Интерфакс».

В правительстве посчитали, что более оптимальный маршрут должен начинаться от дома №9 на проспекте Академика Сахарова до дома №38 на улице Маши Порываевой (недалеко от Чистых прудов).

По словам Черникова, такое предложение к организаторам акции объясняется тем, что Славянская площадь является одним из основных транспортных узлов и перекрытие движения повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.

Напомним, ранее «Открытая Россия» заявила о намерении провести 29 апреля в более чем 20 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, демонстрации. Сегодня стало известно, что антипутинскую акцию «Надоел» в Петербурге не согласовали, мотивировав это тем, что в этот день в городе пройдет субботник. Однако в Томске организаторы получили разрешение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.04.17

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