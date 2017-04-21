Мэрия Москвы запретила противникам Путина митинговать на Славянской площади

Московские власти отказались санкционировать представителям движения «Открытая Россия» запланированную на 29 апреля массовую акцию на Славянской площади. Как сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, проведение массового мероприятия с участие до 10 тысяч человек неизбежно приведет к дезорганизации работы приемной президента РФ.
«В своем ответе на обоснованные предложения правительства Москвы об изменении места проведения мероприятия (на проспект Сахарова) организатор указывает, что цель мероприятия – подача обращений граждан президенту по адресу: Ильинка, 23, который является почтовым адресом для отправления данных обращений и приемной президента РФ», – сказал Черников в интервью «Интерфаксу».
По его словам, толпа людей у здания и внутри него «полностью парализует работу приемной, а отсутствие площадки для размещения заявленного количества участников ввиду специфического формата мероприятия создают угрозу безопасности как самих участников, так и не принимающих участия в демонстрации горожан и гостей города».
Черников высказал обеспокоенность по поводу того обстоятельства, что «Открытая Россия» продолжает призывать граждан к участию в мероприятии в непригодном для проведения демонстрации месте.
«Мы будем настаивать на вынесении прокурорского предостережения организаторам о недопустимости действий, нарушающих нормы законодательства по организации и проведению публичного мероприятия», – подчеркнул представитель мэрии.
Как сообщал «Новый День», московские власти предлагали организаторам антипутинского шествия перенести его со Славянской площади на проспект Сахарова, поскольку там есть оптимальные условия для подобного мероприятия.
В ответ один из инициаторов московской акции координатор «Открытой России» Мария Баронова направила в мэрию письмо о намерении провести мероприятие по изначально заявленному маршруту.
Москва, Анастасия Смирнова
Москва. Другие новости 21.04.17
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