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Публикации за 27.04.17

Кремль отреагировал на подготовку антипутинского протеста

Кремль отреагировал на подготовку антипутинского протеста

Кремль предупредил организаторов протестной акции 29 апреля о незаконности действий, которые приведут к законной реакции властей. Как сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передать петицию в администрацию главы государства, что планируют сделать участники антипутинского выступления, можно и без нарушения законодательства.

«Мы знаем, что, действительно, существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия, в условиях, когда город Москва изъявил готовность предоставить возможность законным образом собраться и провести те или иные акции. Несмотря на это, все равно звучат призывы к незаконным действиям. Это, естественно, приведет к реакции властей – абсолютно законной реакции властей в рамках законодательства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле о готовящейся акции, передает РИА «Новости».

Комментируя возможность передать петицию в администрацию главы государства, которую участники акции 29 апреля называют своей главной целью, пресс-секретарь президента напомнил, что приемная работает в обычном режиме.

Напомним, организация «Открытая Россия» заявила о намерении 29 апреля провести шествие, после чего передать обращение в администрацию президента РФ. Первоначально инициаторы акции, которые выступают против выдвижения действующего президента РФ на выборы главы государства, подали запрос в столичную мэрию о проведении демонстрации с 14:00 до 15:00 по маршруту Славянская площадь – Старая площадь – улица Ильинка с предполагаемым количеством участников до 10 тысяч человек. Однако власти Москвы этот маршрут не разрешили.

Московский главк МВД выступил с призывом к гражданам не участвовать в несогласованной акции. Полиция и власти Москвы официально предупредили, что мероприятие незаконно и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу личной безопасности граждан.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.04.17

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