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Екатеринбург

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Публикации за 01.05.17

Первомайские шашлыки совпали с началом сезона пожаров

Первомайские шашлыки совпали с началом сезона пожаров

В Екатеринбурге и окрестностях зафиксирован всплеск лесных пожаров.

Как сообщают очевидцы, огонь видели в районе Полевского тракта, Кольцово, посёлка Малый Исток. Как правило, горит сухая трава, поднимая в воздух столбы дыма.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МЧС по Свердловской области, вокруг города зафиксировано огромное количество возгораний, с которыми борются в штатном режиме.

Стоит отметить, что начало пожаров могли вызвать многочисленные отдыхающие, выехавшие за город на отдых.

Екатеринбург,, служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург,. Другие новости 01.05.17

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