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Екатеринбург

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Публикации за 02.05.17

В поселке Монетный за ночь сгорели 15 сараев, гаражи и автомобили

В поселке Монетный за ночь сгорели 15 сараев, гаражи и автомобили

В областном управлении МЧС рассказали подробности вчерашнего масштабного пожара в поселке Монетный. Сгорели 15 сараев, 9 гаражей и два автомобиля. Практически все уничтоженные постройки были бесхозными.

Напомним, вчера вечером в окрестностях Екатеринбурга случилось сразу несколько пожаров. Пожалуй, самый масштабный из них был в поселке Монетный. Сообщение о возгорании поступило в 18:25, загорелись бесхозные сараи на улице Ломоносова. На тушение отправили 9 машин и 33 сотрудника, огонь охватил 1200 кв. метров, тушение осложнялось тем, что близ деревянных сараев не было источника воды, ближайший пожарный гидрант находится в 1 км от места возгорания. Кроме того, существовала угроза распространения огня на жилые дома.

Локализовать распространение огня удалось только к 20:18, а работы по тушению закончили к половине второго ночи. К счастью, люди не пострадали, огонь на жилые дома не перекинулся. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь повредил 15 бесхозных сараев, 7 металлических гаражей, два капитальных гаража и два автомобиля, которые в них находились. Виновника пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Березовский городской округ, служба информации РИА «Новый День»

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